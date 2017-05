Freudenhaus öffnet sich für Prada Meinhoff

Großansicht Bei der Veröffentlichungsparty in Berlin (von links): Maria Thamm (Booking Thammtation Music), René Riewer (Prada Meinhoff), Patrik Majer (Freudenhaus Recordings), Christin Nichols (Prada Meinhoff) und Stefan Ernst (Freudenhaus Studio) (Bild: Anna Boh) Bei der Veröffentlichungsparty in Berlin (von links): Maria Thamm (Booking Thammtation Music), René Riewer (Prada Meinhoff), Patrik Majer (Freudenhaus Recordings), Christin Nichols (Prada Meinhoff) und Stefan Ernst (Freudenhaus Studio) (Bild: Anna Boh)

Prada Meinhoff haben beim Label Freudenhaus Recordings von Patrik Majer unterschrieben. Am 12. Mai 2017 erscheint die Single "Maske" des Berliner Duos. Die Veröffentlichungsparty ging am 11. Mai in der ausverkauften 8mm-Bar in Berlin über die Bühne."Prada Meinhoff muss man erlebt haben", schwärmt Majer. "Diese Band ist der Wahnsinn und wird noch für Furore sorgen." Für die Online- und Pressearbeit hat er Nash Nopper (DefNashEntertainment) ins Boot geholt, Radio-Promotion macht Sarah Wächter (s'läuft) und für das Labelmanagement zeichnet Anna Weigner verantwortlich. Das Booking hat Maria Thamm (Thammtation) übernommen.Prada Meinhoff bestehen aus Christin Nichols und René Riewer. Beim Bandnamen beziehen sich die beiden Künstler auf die Modemarke Prada sowie die verstorbene Autorin und Terroristin Ulrike Meinhof.

Quelle: MusikWoche

