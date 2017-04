Freddie de Wall wird COO bei FKP Scorpio

Zum 1. Mai 2017 übernimmt Freddie de Wall in der Hamburger Zentrale des international agierenden Veranstalters FKP Scorpio Konzertproduktionen die neu geschaffene Position des Chief Operating Officer (COO). Zwei der künftigen Schwerpunkte de Walls werden demnach "die länderübergreifende Projektentwicklung und -koordination" sowie "der strategische Auf- und Ausbau neuer Geschäftsfelder im In- und Ausland" sein. Darüber hinaus zeichnet er künftig "für die kontinuierliche Weiterentwicklung der Organisations- und Kommunikationsstruktur des gesamten Unternehmens" sowie "die Steuerung und Optimierung der Geschäftsprozesse und innerbetrieblichen Arbeitsabläufe" verantwortlich.Freddie de Wall war zuletzt mehr als 13 Jahre lang als Mitinhaber und Geschäftsführer von Heinrich & de Wall Artist & Music Management aktiv und dort maßgeblich für den Aufbau von Künstlerkarrieren wie der von Roger Cicero verantwortlich. Insgesamt verfügt de Wall über mehr als 35 Jahre Erfahrung im Musikbusiness: Nach seiner Ausbildung bei der ehemaligen Hamburger Konzertagentur Sunrise, für die er ebenfalls als Booker und Tourneebegleiter arbeitete, und Stationen bei Phonogram und WEA Records wechselte er 1991 als Marketing Director zu Metronome. 1997 übernahm er im Londoner Sitz von BMG Entertainment International den Posten des Vice President Marketing Europe. 1999 wechselte er von London nach Kopenhagen, zuerst als Geschäftsführer von BMG Denmark, 2002 dann als Chef von edel Music in der dänischen Hauptstadt. 2004 folgte zusammen mit Karin Heinrich die Gründung von Heinrich & de Wall Artist & Music Management in Hamburg.FKP-Scorpio-Gründer und -Geschäftsführer Folkert Koopmans sagt über seinen Neuzugang: "Mit Freddie de Wall konnten wir einen ebenso leidenschaftlichen wie professionellen Experten als COO für uns gewinnen. Seine vielfältigen Erfahrungen und Kontakte im internationalen Musikbusiness werden uns helfen, unseren Expansionskurs national und europaweit erfolgreich fortzusetzen und die dafür erforderlichen internen Strukturen zu implementieren. Wir freuen uns, dass Freddie das FKP-Scorpio-Team künftig als operative Spitze verstärkt, und wir die kommenden Herausforderungen nun gemeinsam mit ihm in Angriff nehmen können."Freddie de Wall sagt: "Mit großem Interesse habe ich über Jahre verfolgt, wie zielstrebig Folkert Koopmans mit seinem Team FKP Scorpio zu einem der renommiertesten und erfolgreichsten Unternehmen am hart umkämpften Live-Markt nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa aufgebaut hat. Er ist ein Macher, ein großer Netzwerker und Taktgeber der Branche mit eigenem Stil." Er freue sich darauf, seine "Erfahrungen aus vielen Jahren im Musikbusiness bei FKP Scorpio einbringen zu können, die Verantwortung für das operative Geschäft bei einem hochprofessionell arbeitenden Veranstalter zu übernehmen und die Position der Firma international zu festigen und weiter auszubauen".

Quelle: MusikWoche

