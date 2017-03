Französisches Chartsangebot jetzt auch mit Klassik und Jazz

Auf den drei Podiumsplätzen in den kombinierten französischen Albumcharts verändert sich nichts. Dafür veröffentlichen die Branchenverbände nun auch Klassik- und Jazz-Auswertungen sowie kombinierte Singles-Charts, ermittelt aus Downloads, Streamingabrufen und physischen Verkäufen.In der neuen-Liste steht Ed Sheeran mit "Shape Of You" (Warner Music) auf der Eins, Lacrim ist mit "Grande Armée" (Universal Music) neu auf Position zwei dabei. Beide Tracks stehen auch beim Streaming auf eins und zwei. Ed Sheeran besetzt zudem bei den Trackdownloads den ersten Rang, während sich Lacrim dort auf drei platziert, hinter Rag'n'Bone Man mit "Human" (Sony Music), der bei den fusionierten Singles auf fünf steht.Der Hit "Je M'En Vais" von Vianney (Tôt ou Tard) erreichte beim Streaming den fünften und bei den Downloads den vierten Platz, was fusioniert Rang drei bedeutet. "I Don't Wanna Live Forever" von Zayn & Taylor Swift (Def Jam/Universal Music) steht beim Streaming auf vier und bei den Downloads auf sechs, was kombiniert für Rang vier reicht.Der Rapper Sofiane rutscht beim Streaming mit "Tout L' Monde S'En Fou" (Believe Digital) von zwei auf drei. "I Feel It Coming" von The Weekend Feat. Daft Punk (Universal Music) hält sich bei den Trackdownloads seit drei Wochen auf Rang fünf.Auf den drei Podiumsplätzen in dender Erhebungswoche vom 18. bis 24. Februar verändert sich im Vergleich zur Vorwoche nichts. Vianney hält sich mit "Vianney" (Tôt ou Tard/Wagram) seit vier Wochen an der Spitze; Rag'N'Bone Man steht mit "Human (Deluxe)" (Columbia/Sony Music) seit zwei Wochen auf Platz zwei; Rapper Jul hält sich mit "L'Ovni" (D'Or et de Platine/Musicast) auf drei. Seine Kollegen von PNL steigen mit "Dans La Légende"(QLF/Musicast) von sechs auf vier, während der Soundtrack zum Film "La-La-Land" (Polydor/Universal Music) von vier auf fünf fällt.Neu auf sieben dabei ist der französisch-algerische Rapper Islam Belouizdad alias Hayce Lemsi mit seinem Mixtape "Electron Libre 2" (Elevens Music/PIAS). Zweiter Neueinsteiger auf Platz acht ist das Album "Live" von den Abräumern Kids United (Play On/Warner Music).Nekfeu, der vierte Rapper in den Top Ten, steigt mit "Cyborg" (Polydor/Universal Music) von neun auf sechs; Sofiane, der fünfte Rapper in den Top Ten, klettert mit "#JeSuisPasséChezSo" (Suther Kane/Musicast) wieder von elf auf zehn. Abwärts geht es für den Soundtrack zum Film "50 Shades Of Grey 2 - Gefährliche Liebe" mit dem französischen Titel "Cinquante Nuances Plus Sombres" (Def Jam/Universal Music), und zwar von fünf auf neun.Neuer Spitzenreiter bei denist der Soundtrack zum Film "La-La-Land", "Human" von Rag'N'Bone Man fällt deshalb von eins auf zwei. Neu auf drei dabei ist "Electron Libre 2" (Elevens Music/PIAS) von Hayce Lemsi. Auf der Vier platziert sich der Soundtrack "Cinquante Nuances Plus Sombres"; "Vianney" (Wagram) fällt von drei auf fünf.Bei den reinsteht "Vianney" nach wie vor auf eins, gefolgt von Rag'n'Bone Man und "Human (Deluxe)" auf zwei wie in der Vorwoche. "Claudio Capéo" (Jo & Co/Sony Music) fällt von drei auf fünf; "La-La-Land" steigt von fünf auf drei. Neu dabei auf Platz vier: "Live" von Kids United.Imsteigt "Shape Of You" von Ed Sheeran von zwei auf eins; "Je M'En Vais" von Vianney klettert von drei auf zwei."I Feel It Coming" von The Weeknd (Universal Music) fällt von eins auf vier, während "Human" von Rag'n'Bone Man neu auf vier dabei ist. Auf Platz fünf wie in der Vorwoche: "Bazardée" von Keblack (Musicast).In den neuennimmt der Trompeter Ibrahim Maalouf, der Anfang Februar mit dem Echo-Pendant "Victoire de la Musique" ausgezeichnet wurde, Platz eins mit dem Album "10 Ans De Live! (Version Simplifiée)" ein (in den Pop-Charts reicht das für Rang 54) sowie Platz zwei mit "Red & Black Light", das in den Kombi-Charts auf 199 steht (beide bei Decca/Universal Music).In den neuenstehen die Schwestern Camille und Julie Berthollet mit "Camille & Julie" (Warner Music) ganz oben, was Rang 88 in den Popcharts entspricht, wo es die beiden im Januar immerhin bis auf Platz 15 geschafft hatten.Die französischen Charts werden im Auftrag der Branchenverbände SNEP (Syndicat National de L'Edition Phonographique) und SCPP (Société Civile des Producteurs Phonographiques) von GfK erhoben. Alle Ranglisten finden sich hier: www.snepmusique.com

Quelle: MusikWoche

