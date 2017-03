Französischer Musikmarkt legt um 5,4 Prozent zu

Die Kurve zeigt, dass der französische Markt nach Umsatzzahlen im vergangenen Jahr um 5,4 Prozent gewachsen ist. Alle Angaben in Millionen Euro (Bild: SNEP)

Zum ersten Mal seit 15 Jahren ist der französische Musikmarkt 2016 signifikant gewachsen - um 5,4 Prozent auf 449,6 Millionen Euro. Der digitale Anteil am Gesamtumsatz wächst um fünf Prozent auf nunmehr 41 Prozent. In Frankreich gibt es nun 3,9 Millionen Abonnenten von digitalen Diensten. Damit hat sich dieser Wert in den vergangenen zwei Jahren verdoppelt.32 Prozent - oder 143,6 Millionen Euro - des Gesamtumsatzes steuert bereits Streaming bei (plus 37 Prozent). 81,6 Prozent (117,1 Millionen Euro) der Streamingerlöse wiederum stammen von abobasierten Diensten. Allerdings waren die Streamingzuwächse 2015 mit 45 Prozent größer als im vergangenen Jahr.Wie in anderen Märkten gingen Downloads stark zurück. In Frankreich fielen sie um 22,3 Prozent auf nun 33,2 Millionen Euro. Der physische Anteil lag 2016 bei 59 Prozent. Das ist ein Rückgang um 2,5 Prozent auf 267 Millionen Euro. Zum fünften Mal in Folge sind die Vinylumsätze gewachsen. So wurden 2016 insgesamt 1,7 Millionen Schallplatten verkauft - eine Steigerung um 72 Prozent.Trotz des Wachstums sollte man nicht vergessen, dass der Jahresumsatz der französischen Musikindustrie weniger als die Hälfte des Umsatzes aus dem Jahr 2005 ausmacht, als noch 966 Millionen Euro Umsatz eingefahren wurden.Dennoch zieht Thierry Chassagne, President Warner Music France, ein positives Fazit: "Die Marktzuwächse 2016 sind sehr ermutigend. Wir sehen, dass Streaming hilft, den Markt voranzubringen, aber wichtige Veröffentlichungen von Künstlern wie Renaud haben dazu beigetragen, dass der physische Markt robuster ist als in vielen anderen Ländern."So war das gleichnamige Album von Renaud der bestverkaufte Longplayer 2016, gefolgt von "Encore Un Soir" von Celine Dion und gleich zwei Alben von Kids United, "Un Monde Meilleur" und "Tout Le Bonheur Du Monde".

Quelle: MusikWoche

