Frankfurter Jahrhunderthalle zieht erstmals Club-Bilanz

Großansicht Bar und Halle im Stil der Sechziger Jahre: das ehemalige Restaurant der Jahrhunderthalle Frankfurt wurde zum Club umgebaut (Bild: Jahrhunderthalle Frankfurt) Bar und Halle im Stil der Sechziger Jahre: das ehemalige Restaurant der Jahrhunderthalle Frankfurt wurde zum Club umgebaut (Bild: Jahrhunderthalle Frankfurt)

Club-Termine

Im Februar 2017 wurde ein Club im Erdgeschoss der Jahrhunderthalle Frankfurt eingeweiht. Nach sieben Monaten ziehen die Betreiber der Kultur- und Kongresszentrum Jahrhunderthalle GmbH um Geschäftsführerin Uschi Ottersberg eine erste Bilanz. Demnach übertreffen die Besucherzahlen sowie die Resonanz der Gäste, Künstler und Veranstalter die Erwartungen der Veranstalter deutlich.Insgesamt besuchten bisher knapp 5000 Gäste die Spielstätte und kamen zu verschiedenen Veranstaltungen aus dem Bereich Comedy oder zu der monatlichen Konzertreihe Music Sneak.Bestuhlt bietet der Club eine Kapazität von 450 Plätzen, unbestuhlt finden dort bis zu 600 Besucher Platz. Neben Clubkonzerten und Stand-Up-Comedy finden in der Jahrhunderthalle auch Kindertheater, Life-Coachings, Corporate Events, Messen und private Feiern statt.20.09.2017 Music Sneak20.10.2017 Mirja Regensburg01.11.2017 Maxis Comedy Mix am Mittwoch11.11.2017 Music Sneak13.12.2017 Maxis Comedy Mix am Mittwoch22.12.2017 Music Sneak13.01.2018 Maxi Gstettenbauer14.01.2018 Patric Heinzmann24.01.2018 Maxis Comedy Mix am Mittwoch27.01.2018 Johannes Scherer03.02.2018 Basti Bielendorfer10.02.2018 Music Sneak21.02.2018 Maxis Comedy Mix am Mittwoch09.03.2018 Ingo Appelt14.03.2018 Maxis Comedy Mix am Mittwoch18.03.2018 Nightwash29.03.2018 Music Sneak12.04.2018 Benni Stark03.05.2018 Herr Schröder

Quelle: MusikWoche

