Frankfurter Jahrhunderthalle eröffnet Club

Großansicht Bietet bis zu 600 Personen Platz: der Club der Jahrhunderthalle Frankfurt (Bild: Jahrhunderthalle Frankfurt) Bietet bis zu 600 Personen Platz: der Club der Jahrhunderthalle Frankfurt (Bild: Jahrhunderthalle Frankfurt)

Großansicht Zum Club umgebaut: das ehemalige Restaurant der Jahrhunderthalle Frankfurt (Bild: Jahrhunderthalle Frankfurt) Zum Club umgebaut: das ehemalige Restaurant der Jahrhunderthalle Frankfurt (Bild: Jahrhunderthalle Frankfurt)

Die Jahrhunderthalle Frankfurt betreibt mit einem Club im Erdgeschoss der Halle, dem ehemaligen Restaurant der Halle, eine neue Spielstätte, die unbestuhlt bis zu 600 Personen und bestuhlt 424 Menschen Platz bietet. "Während im ersten Stock unter der altehrwürdigen Kuppel weiterhin die ganz Großen im Showbusiness Ihr Bestes geben, kann man eine Etage tiefer in intimer Atmosphäre und 60er-Jahre-Flair Neues entdecken", heißt es aus Frankfurt.Mit dem Fassungsvermögen des Clubs schaffe man eine Kapazität unter Frankfurter Bühnen, die es in der Stadt bislang noch nicht gegeben habe. Zuvor hätten viele Veranstalter mit ihren Künstlern nach Mainz, Wiesbaden oder Darmstadt ausweichen müssen. Neben Stand-up Comedians, Konzerten und Kindertheater stehe der Club der Jahrhunderthalle für Künste und Konzepte jeglicher Art offen. Aber auch Barabende, Life-Coachings, Corporate Events, Messen und private Feiern sollen hier einen Platz finden.Zur Einweihung fand am 17. Februar 2017 ein Auftritt der Comedy-Künstlerin Nicole Jäger statt, die ihr Buch "Die Fettlöserin" auf der Bühne umsetzte. Am 4. März folgt eine Ausgabe der Comedy-Show "Nightwash", danach kommen unter anderem Jogis Eleven, Johnny Armstrong, Sebastian Reich & Amanda und Felix Klemme in den Club.Zudem bieten die Betreiber vom Kultur- und Kongresszentrum Jahrhunderthalle um Geschäftsführerin Uschi Ottersberg mit dem monatlichen Music Sneak dort eine eigene Konzertreihe. Der Name spielt auf die Sneak Preview an, wie man sie aus dem Kino kennt. Entsprechend sind die Acts, die dort auftreten, vorab geheim."Mit der Reihe Music Sneak möchten wir nun der Musik, die wir so lieben, etwas zurückgeben und den Talenten eine standesgemäße Bühne bieten, die noch am Anfang einer möglicherweise steilen Karriere stehen oder von deren Musik wir einfach nur begeistert sind", teilen die Betreiber mit.Dafür arbeitet die Jahrhunderthalle mit den Bookern Marius Bracke und Nicolas Heckwolf von Adieu Naomi zusammen. Die Premiere steigt am 25. März; danach folgt pro Monat ein Termin mit jeweils drei vorab nicht kommunzierten Acts. Als Moderator führt Finn Holitzka durch die Abende."Ein wenig open-minded sollte man schon sein, wenn man sich auf die Reihe einlässt, denn musikalisch machen wir vor so ziemlich wenig Halt", eräutern die Verantwortlichen. "Ob Stripped Down Acoustic oder alle Pegel voll auf Maximum. So ist es möglich, dass an einem Abend neben dem melancholischen Singer/Songwriter mit seiner Gibson Hummingbird ein Elektro-Pop-Duo klare Sounds durch den Club jagt und eine Brasilien-Folk-Combo bestenfalls den ganzen Club zum Beben bringt."04.03.17 Nightwash10.03.17 Jogis Eleven25.03.17 Music Sneak29.03.17 Johnny Armstrong14.04.17 Music Sneak21.04.17 Sebastian Reich & Amanda22.04.17 Felix Klemme26.05.17 Music Sneak12.06.17 Music Sneak01.07.17 Jürgen B. Hausmann

Quelle: MusikWoche

