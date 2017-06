Frankfurt verlieh Ehrenplakette an Marek Lieberberg

Großansicht Bei der Verleihung der Ehrenplaktette: Marek Lieberberg (linlks), seine Frau Ingrid und Oberbürgermeister Peter Feldmann (Bild: Stadt Frankfurt) Bei der Verleihung der Ehrenplaktette: Marek Lieberberg (linlks), seine Frau Ingrid und Oberbürgermeister Peter Feldmann (Bild: Stadt Frankfurt)

In einer Feierstunde im Kaisersaal des Frankfurter Römers hat Oberbürgermeister Peter Feldmann am 23. Juni 2017 die Ehrenplakette der Stadt Frankfurt an Marek Lieberberg für dessen Engagement für Musik und gegen Gewalt verliehen. Mit einer Anspielung auf seine Ausführungen bei einer Pressekonferenz bei Rock am Ring eröffnete der Konzertveranstalter seine Dankesansprache humorig mit den Worten: "Keine Sorge, keine Wutrede".Stattdessen ging der Geschäftsführer von Live Nation GSA in seiner Dankesrede auf den "Sommer der Liebe" von 1967 und auf den damals formulierten Traum von "Gleichberechtigung von Religionen, Rassen und Geschlechtern" ein.Lieberberg bedankte sich dafür, dass er nun auch in die "Römer-Rock'n'Roll-Hall of Fame" aufgenommen sei. Bislang sei die Stadt Frankfurt ihm gegenüber "stets merkwürdig still und indifferent" geblieben. "Heute hat sich das verändert. Jetzt brennt die Liebe."Bürgermeister Peter Feldmann würdigte Lieberberg als "engagierten Förderer der Rock- und Pop-Musik. Einer, der sich für Menschlichkeit, gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit einsetzt". Der Veranstalter sei eine "Größe von Weltrang, die trotzdem Frankfurt treu geblieben ist." Er gelte zurecht als "Wegbereiter der Rock- und Popmusik in Deutschland. Man kann sich keinen besseren Botschafter für Frankfurt vorstellen".

Quelle: MusikWoche

