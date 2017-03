Frankfurt feiert die Livebranche beim LEA

Zur zwölften Ausgabe des PRG Live Entertainment Awards erwartet das LEA Committee am 3. April mehr als 1400 Gäste in der Festhalle in Frankfurt. Die Besucher erwarten verschiedene Neuerungen und ein Liveprogramm unter anderem mit Udo Lindenberg.Bei der Gala wolle man auf ein Jahr zurückblicken, das laut Jens Michow , Geschäftsführer der LEA-Veranstaltungsgesellschaft und Executive Producer der Award-Gala, "besonders schwierig" für die Veranstalter gewesen sei. "Die Anstrengungen zur Abwehr von Terrorgefahren und die sintflutartigen Unwetter, die zum Abbruch diverser Festivals und damit zu komplexen haftungsrechtlichen Konsequenzen geführt haben, brachten 2016 noch nie dagewesene Herausforderungen", führt Michow aus."Dass diese Hürden von den Praktikern so professionell genommen wurden, wird bei der diesjährigen Verleihung ein besonderer Grund zum Feiern sein." Die mit Medienvertretern und Branchenprofis aus Deutschland, Österreich und der Schweiz besetzte LEA-Jury hat in der Saison 2016 wieder rund 500 Konzerte und Shows begutachtet und auf dieser Basis die Nominierungen für die entsprechenden Preiskategorien festgelegt. In diesem Jahr wird es beim PRG Live Entertainment Award eine Auszeichnung mehr geben als im Vorjahr, da die bisherige Kategorie "Arena-/Stadion-Tournee des Jahres" aufgeteilt worden ist.Damit wolle man der Vielzahl an hochkarätigen Events in den Stadien und großen Hallen Rechnung tragen, die in separaten Kategorien noch differenzierter bewertet und gewürdigt werden können. Ein Anliegen ist es Jens Michow auch, die jungen und unabhängigen Veranstalter in den LEA einzubinden."Ich bin zunächst einmal froh darüber, dass sich unter dem Publikum der Veranstaltung zunehmend auch jüngere Unternehmer befinden", erläutert der LEAProduzent im Gespräch mit MusikWoche. "Wir werden in diesem Jahr Anstrengungen unternehmen, um diese Firmen zum Beispiel in der LEA-Dokumentation und sonstigen Nachberichten stärker abzubilden." Er räumt allerdings ein, dass die Anzahl der jüngeren Unternehmen unter den Nominierten "durchaus noch steigerungsbedürftig" sei."Vielleicht müssen wir da auch unsere Kategorien etwas justieren. Naturgemäß werden die Kategorien Stadion-, Arena- und Hallentourneen regelmäßig durch die auch wirtschaftlich leistungsfähigeren Großunternehmen besetzt." Das sei bei den nominierten Club-Tourneen und dem Manager des Jahres schon anders, betont er. "Und das sieht man ja auch bei den Nominierungen. Aber wie schon gesagt: die Einbindung der jüngeren Generation muss für uns ein vorrangiges Thema bleiben."Bei der Moderation der Gala setzen die LEA-Verantwortlichen auf eine bewährte Kraft: Ingo Nommsen moderiert zum sechsten Mal den LEA und begrüßt Live-Acts wie Max Giesinger und die Dancefloor Destruction Crew (DDC) auf der Bühne. Bereits im vergangenen Jahr hatten die Veranstalter des deutschen Live-Entertainment- Preises ihre Gala erstmals klimaneutral gestellt. Die bewährte Zusammenarbeit mit dem Frankfurter Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsdienstleister First Climate setzen die LEA-Verantwortlichen auch 2017 fort. Der für die Gala benötigte Strom wird in diesem Jahr erstmals vergrünt: Für unvermeidbare Emissionen, die zum Beispiel durch die An- und Abreise von Teilnehmern und Gästen oder durch Materialtransport entstehen, schaffen die Veranstalter einen Ausgleich, indem sie sich für geeignete Klimaschutzprojekte engagieren."Der Klima- und Umweltschutz spielt für uns eine zentrale Rolle", sagt Michow. "Im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsstrategie setzen wir uns deshalb gemeinsam mit First Climate dafür ein, die Klimabilanz des LEA Schritt für Schritt zu optimieren." Wie in den Vorjahren dient die Verleihung des PRG Live Entertainment Awards zudem auch als offizielle Eröffnungsveranstaltung der Musikmesse Frankfurt, deren Technikteil Prolight+Sound am Dienstag nach der Gala wieder in den Frankfurter Messehallen beginnt.Mehr zum Thema lesen Abonnenten in MusikWoche Heft 13/2017, im Livepaper oder hier

Quelle: MusikWoche

