Four Music überhäuft Mark Forster mit Edelmetall

Hatten viel zu feiern (von links): Alex Engelen (Digital Manager Four Music), Philip Ginthör (CEO Sony Music GSA), Nina Grätz (Labelmanagerin Four Music), Mark Forster, Daniel Malat (Director Marketing Four Music), Esteban de Alcazar (Sector3, Management Mark Forster), Ralf Christian Mayer (Produzent), Michael Stockum (General Manager Four Music) und Produzent Daniel Nitt (Bild: Sony Music)