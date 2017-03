Four Artists würdigt Wandas Tourerfolge

Bei der Awardverleihung (hintere Reihe, von links): Alex Richter (Geschäftsführer Four Artists), Manuel Poppe (Wanda), Michael Marco Fitzthum (Wanda) und Christian Hummer (Wanda) sowie (vorn, von links): Reinhold Weber (Wanda), Lukas Hasitschka (Wanda) und Stephan Henkel (Four Artists, Booker Wanda) (Bild: Olaf Heine)

Mit zwei Shows am 25. und 26. März in der Metropolis Halle in Potsdam ging die ausverkaufte "Amore meine Stadt" Tour 2017 von Wanda zu Ende. Am ersten Konzerttag bedankte sich ihr Tourveranstalter Four Artists bei der Band aus Österreich für insgesamt 77.000 verkaufte Tickets bei den letzten drei ausverkauften Tourneen.Bereits die erste von Four Artists veranstaltete "Bussi" -Tour 2015 war demnach restlos ausverkauft, ebenso wie deren Neuauflage im Jahr 2016. Auch 2017 sei der Ansturm auf die Konzerte der "vielleicht letzten wichtigen Rock'n'Roll-Band unserer Generation" wie sie der "Musikexpress" adelte, ungebremst. Stephan Henkel , der als Booker für die Wanda-Konzerte bei Four Artists zuständig ist, schwärmte bei der Awardübergabe: "Konzerte von Wanda sind suchterzeugende Rock'n'Roll-Messen. Wir freuen uns schon jetzt auf alle kommenden Shows mit diesen genialen Typen."Wanda legen nun live eine kurze Verschnaufpause ein, bevor es im Sommer auf die Open-Air-Bühnen der Festivals geht.17.06.2017 Recklinghausen, Ruhrfestspiele29.06.2017 CH-St. Gallen, Open Air St. Gallen20.07. - 23.07.2017 Cuxhaven, Deichbrand Festival15.08. - 17.08.2017 AT-St. Pölten, Frequency Festival16.08. - 19.08.2017 Übersee, Chiemsee Summer09.09.2017 Berlin, Lollapalooza

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen