Four Artists erweitert Tourneen von Kontra K und Marteria

Großansicht Macht auch optisch was her: Kontra K mit Band auf der Bühne (Bild: Peter Engelke) Macht auch optisch was her: Kontra K mit Band auf der Bühne (Bild: Peter Engelke)

Auch er gibt mehr Konzerte: Marteria (Bild: Paul Ripke)

Veranstalter Four Artists erweitert die Tourneen zweier deutscher HipHop-Stars: Kontra K gibt auf seiner "Gute Nacht"-Tour sieben Shows obendrauf; für Marterias "Roswell Tour" sind drei Zusatzshows und eine Hochverlegung fix.Kontra K spielte gerade in der ausverkauften Zitadelle Spandau in Berlin vor 10.000 Fans sein bislang größtes eigenes Konzert. Nach weiteren Auftritten in der Festivalsaison steht seine "Gute Nacht Tour 2017/18" an. Dafür hat Four Artists für den Rapper jetzt zusätzliche Termine in Hannover, Bremen, Hamburg, Dortmund, Ravensburg, München und Stuttgart gebucht. Insgesamt stehen im November und Dezember 2017 jetzt 18 Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf dem Plan. Und am 24. Februar folgt dann noch das Schlusskonzert in der Berliner Max-Schmeling-Halle Mit seinem aktuellen Album "Gute Nacht" Warner Music ), das unter anderem Gastauftritte von AK Ausserkontrolle, BTNG und von Raf Camora & Bonez MC beinhaltet, erreichte Kontra K Anfang Mai 2017 direkt Platz eins der deutschen Top 100 Longplay. Er nahm dafür zum zweiten Mal binnen zwölf Monaten den #1 Award der Offiziellen Deutschen Charts von GfK Entertainment entgegen. Mit dem Vorgängeralbum "Labyrinth" , das noch bei Four Music Sony Music erschien, war Kontra K 2016 an die Charts-Spitze gegangen und hat damit mittlerweile mit über 100.000 Einheiten Gold-Status erreicht."Zahlen machen keine Menschen, dennoch fühle ich mich sehr geehrt, und freue mich auf alles weitere was kommt", sagt Kontra K hinzu.Booker Michael Sand von Four Artists erklärt: "Kontra K ist zweifelsohne einer der talentiertesten Rapper Deutschlands. Ich bin sehr stolz, mit einem Musiker zusammenarbeiten zu dürfen, der nicht nur dieses Talent, sondern auch wahnsinnig viel Arbeit, Fleiß und Kraft in sein Schaffen investiert. Ich freue mich sehr, gemeinsam mit Kontra K den Weg von den kleinen Clubs bis hin zu den großen Hallen gegangen zu sein, und bewundere immer wieder, wie er mit seiner Sympathie und Ehrlichkeit neue Leute begeistert."Großes Interesse der Fans meldet Four Artists auch für die "Roswell Tour" von Marteria zum Jahresende. In Hamburg und seiner Heimatstadt Rostock, wo die zunächst angesetzten Shows ausverkauft sind, gibt es Zusatzkonzerte, zudem einen weiteren Extra-Termin am 10. Dezember in der Frankfurter Jahrhunderthalle . In Stuttgart sind die Karten für die ursprünglich gebuchte Porsche-Arena bereits alle vergriffen, worauf Four Artist durch die Verlegung nach nebenan in die größere Schleyer-Halle nun "mehr Platz" schaffe.Vor einem Monat beendete Marteria seine innerhalb von 60 Sekunden ausverkaufte "Allein auf weiter Tour" in denselben Clubs wie bei seinen allerersten Konzerten. Derzeit ist er auf Festivaltour. Zum Auftakt absolvierte er seine Auftritte bei "Rock am Ring" und "Rock im Park" an einem Tag, nachdem er am Nürburgring wegen einer Terrorwarnung nicht am vorgesehen Tag spielen konnte. Auf Marterias Festival-Kalender stehen in den nächsten Wochen weitere renommierte Open Airs wie das splash!, das Frauenfeld, das Deichbrand oder zum Saisonabschluss das Lollapalooza in Berlin, bevor er sich auf die Hallentour vorbereitet.Sein aktuelles Album "Roswell" (Green Berlin/Four Music/Sony Music) enterte die Offiziellen Deutschen Charts kürzlich auf Platz zwei.22.11.2017 Hannover, Capitol (Zusatztermin)23.11.2017 Hamburg, Sporthalle (Zusatztermin)25.11.2017 Bremen, Modernes (Zusatztermin)26.11.2017 Köln, Palladium27.11.2017 Dortmund, Phönixhalle (Zusatztermin)28.11.2017 Neu-Isenburg, Hugenottenhalle29.11.2017 Saarbrücken, Garage02.12.2017 CH-Bern, Bierhübeli03.12.2017 Ravensburg, Oberschwabenklub (Zusatztermin)04.12.2017 München, Tonhalle (Zusatztermin)05.12.2017 AT-Wien, Arena06.12.2017 AT-Linz, Posthof08.12.2017 AT-Innsbruck, Hafen09.12.2017 Stuttgart, Porsche Arena (Zusatztermin)10.12.2017 Nürnberg, Löwensaal14.12.2017 Dresden, Ballsport Arena15.12.2017 Erfurt, Thüringenhalle16.12.2017 Leipzig, Haus Auensee24.02.2018 Berlin, Max-Schmeling.Halle06.07.2017 CH-Frauenfeld, Frauenfeld Open Air17.08.2017 Übersee, Chiemsee Summer18.08.2017 Dortmund, Out4Fame29.11.2017 Hamburg, Sporthalle (Zusatzshow)30.11.2017 Hamburg, Sporthalle (ausverkauft)01.12.2017 Bremen, ÖVB-Arena02.12.2017 Köln, Lanxess Arena04.12.2017 Münster, Halle Münsterland05.12.2017 München, Zenith06.12.2017 Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle (verlegt von der Porsche-Arena)08.12.2017 AT-Wien, Gasometer09.12.2017 CH-Zürich, Samsung Hall10.12.2017 Frankfurt/M., Jahrhunderthalle (Zusatzshow)12.12.2017 Nürnberg, Arena Nürnberger Versicherung13.12.2017 Dresden, Messehalle15.12.2017 Hannover, Swiss Life Hall16.12.2017 Schwerin, Sport- & Kongresshalle19.12.2017 Rostock, Stadthalle (ausverkauft)20.12.2017 Rostock, Stadthalle (Zusatzshow)06.07.2017 CH-Frauenfeld, Frauenfeld Open Air07.07.2017 Straubenhardt, Happiness Festival08.07.2017 Gräfenhainichen, splash! Festival15.07.2017 CH-Bern, Gurtenfestival22.07.2017 Cuxhaven-Nordholz, Deichbrand Festival11.08.2017 Saalburg, SonneMondSterne Festival12.08.2017 Moosburg a.d.Isar, Utopia Island Festival14.08.2017 HU-Budapest, Sziget Festival09.09.2017 Berlin, Lollapalooza

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen