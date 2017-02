Foto des Tages: Universal Music präsentiert neues Album von Adel Tawil

Universal Music stellte am Abend des 21. Februar in München ausgewählten Gästen im Rahmen einer exklusiven Listening-Session das neue Album von Adel Tawil vor. "So schön anders" soll voraussichtlich noch im Frühjahr erscheinen. Auf eine Ansprache von Universal-PR-Berater Michael Kucharski folgte ein kurzer Film über die Produktion von "So schön anders". Anschließend präsentierte Adel Tawil in der Astor Kino Lounge im Hotel Bayerischer Hof, unterstüzt von zwei Musikern aus seiner Band, auch live zwei Songs aus dem Nachfolgewerk seines Solodebüts "Lieder", das es auf mehr als 500.000 verkaufte Exemplare brachte. Anschließend spielte das Universal-Team noch fünf weitere Stücke aus dem neuen Album vor, das sich noch in der Endproduktion befindet. Über die durchweg positven Reaktionen freuten sich (von links): Friedrich Kraemer (Director TV & Press Promotion PIL), Frank Engel (Senior Director Marketing und Labelhead Polydor/Island), Künstlermanager Mohamed Anayssi (Live Legend), Adel Tawil, Tom Bohne (President Music Universal Music) und Michael Kucharski (PR-Berater Universal Music) (Bild: MusikWoche)