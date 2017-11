Foto des Tages: Rolf und Benjamin Budde als Familienunternehmer des Jahres ausgezeichnet

Großansicht (Bild: Die Familienunternehmer/Christian Teßmar)

Die Musikverleger Rolf Budde und Benjamin Budde nahmen am Abend des 16. November in Berlin die Auszeichnung als Familienunternehmer des Jahres vom Wirtschaftsverband Die Familienunternehmer entgegen. "Vater und Sohn führen mit Budde Music einen der bedeutsamsten Indie-Musikverlage, der seit 70 Jahren fest in Familienhand ist", sagt Inga Raunheimer als Regionalvorsitzende der Organisation in Berlin zur Verleihung. "Die Auszeichnung ist eine besondere Ehre für uns", ließ Preisträger Rolf Budde wissen. "In ...

