Fördergelder für Hamburger Clubkonzerte aufgestockt

Großansicht Will wieder bevorzugt kleine Konzerte und Clubs unterstützen: Karsten Schölermann (Bild: LiveKomm) Will wieder bevorzugt kleine Konzerte und Clubs unterstützen: Karsten Schölermann (Bild: LiveKomm)

Die Stiftung zur Stärkung privater Musikbühnen Hamburg - kurz Clubstiftung - und die Behörde für Kultur und Medien der Hansestadt haben das Antragsverfahren für die neunte Förderrunde des Live Concert Accounts (LCA) gestartet. Die Antragsfrist läuft vom 16. Mai bis zum 1. September 2017.Nachdem bereits im letzten Jahr die Rekordzahl von 52 Musikclubs Fördergelder von der Stadt erhalten habe, stehen in diesem Jahr durch eine einmalige Erhöhung um100.000 Euro (von 150.000 auf 250.000 Euro) so viele Mittel wie nie zuvor bereit, um Clubkonzerte zu unterstützen. Weitere Spenden der Clubstiftung sollen insbesondere die Talententwicklung "als wichtigen Teil der Livemusikkultur zusätzlich befördern".Bereits im vergangenen Jahr wurde das regelmäßige Budget der Behörde für Kultur und Medien für den LCA von jährlich 150.000 Euro durch zusätzliche Mittel in Höhe von 50.000 Euro angehoben. Zusätzlich brachte die Clubstiftung 15.000 Euro aus dem FairTix-Ticketing für den LCA als Direktspende ein, Und dank der Spende des privaten Musikunterstützers Jan Szlovak von 20.000 Euro konnte die gesonderte Unterstützung von Nachwuchskonzerten (die sogenannte "LCA+") ausgebaut werden, so dass 2016 insgesamt 235.000 Euro zur Verfügung standen.Carsten Brosda, Hamburgs Senator für Kultur und Medien, sagt: "Der Live Concert Account hat sich in den letzten neun Jahren als Förderinstrument sehr bewährt und wird im kontinuierlichen Dialog mit der Szene weiterentwickelt. Die solidarisch eingebrachten Anteile aus dem clubeigenen Ticketing wie auch die großzügige private Spende zeigen, dass der LCA insgesamt ein Erfolgsmodell ist. Wenn wir wie in diesem Jahr die Möglichkeit haben, das vorgesehene Budget aufzustocken, so tun wir das gerne, weil es unmittelbar der Veranstaltung von Livemusik in den so unverzichtbaren kleineren Musikclubs und der musikalischen Vielfalt in Hamburg dient." Karsten Schölermann , 1. Vorsitzender der Clubstiftung, unterstreicht die Bedeutung der Hamburger Club-Förderung: "Zwei Drittel der geförderten Konzerte sind Kleinstkonzerte, die wir im Rahmen des LCA-Plus-Konzeptes gesondert fördern. Kleinere Konzerte mit geringem Eintritt und wenigen Besuchern haben einen besonderen Stellenwert bei der Entwicklung neuer Talente und sind somit besonders förderungswürdig. Damit können insbesondere die kleinen Vielveranstalterclubs in ihrer Kulturarbeit zusätzlich unterstützt werden."Der Live Concert Account (LCA) ist ein Strukturfördermodell für Live-Musik-Spielstätten. Die jeweilige Höhe der Förderung pro Club bemisst sich auf der Grundlage der tatsächlich entrichteten GEMA-Gebühren und der Anzahl an GEMA-freien Konzerten des Vorjahres (2016) und wird in einem Verteilungsschlüssel errechnet. Mittels dieser Quote wird im Verhältnis zur verfügbaren Gesamt-Fördersumme Geld direkt an die Antragssteller ausgeschüttet. Das bedeutet: je mehr Konzerte, desto höher ist die Förderung.

Quelle: MusikWoche

