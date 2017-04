FluxFM reist mit Ray Cokes zurück in die Neunziger

Großansicht Begibt sich bei FluxFM ins Studio: Ray Coke (Bild: Denise van Deesen) Begibt sich bei FluxFM ins Studio: Ray Coke (Bild: Denise van Deesen)

Der Berliner Radiosender FluxFM hat den Digitalsender "X Radio - Back To The 90s" ins Leben gerufen. Ab dem 8. April 2017 moderiert Ray Cokes außerdem jeweils Samstags um 10 Uhr eine eigene Show auf FluxFM.Unter dem Motto "The Ray Cokes Show" will der ehemalige MTV-Moderator, der auch bei Branchenevents wie Eurosonic Noorderslag oder dem Reeperbahn Festival mit eigenen Shows gefragt ist, die 90er-Jahre wieder lebendig werden lassen, wie es aus Berlin heißt. Markus Kühn , Geschäftsführer FluxFM, freut sich über das neue Format: "In den 90er Jahren sind unzählige Klassiker und Musikgenres entstanden, die die Popkultur bis in die heutige Zeit wesentlich prägen. Mit X Radio haben sie nun einen festen Platz bei FluxMusic und mit The Ray Cokes Show ein Schaufenster bei FluxFM."

Quelle: MusikWoche

