Flume freut sich über Edelmetall von PIAS

Großansicht Feierten mit Gold auf dem Dockville Festival in Hamburg (von links): Thomas Sarkadi (Head of PIAS Cooperative), Harley Streten (Flume), Stefan Strüver (General Manager PIAS Germany) und Steffen Guzy (Promotion Manager PIAS Cooperative) (Bild: PIAS) Feierten mit Gold auf dem Dockville Festival in Hamburg (von links): Thomas Sarkadi (Head of PIAS Cooperative), Harley Streten (Flume), Stefan Strüver (General Manager PIAS Germany) und Steffen Guzy (Promotion Manager PIAS Cooperative) (Bild: PIAS)

Am 18. August 2017 trat der australische Produzent und Musiker Flume beim Dockville Festival in Hamburg als Headliner auf. Das Team von PIAS nutzte den Auftritt, um ihm einen Gold-Award für die Single "Never Be Like You" zu überreichen.Der Song stammt von "Skin" , dem zweiten Album von Flume, das im Mai 2016 bei Future Classic/Transgressive und PIAS Cooperative auf den Markt kam. Mittlerweile hat es bereits über eine Millarde Streams erreicht. 2017 gewann "Skin" außerdem einen Grammy als "Best Dance/Electronic Album".

Quelle: MusikWoche

