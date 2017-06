FKP Scorpio will Festivalbesuchern mehr Sicherheit bieten

Großansicht Können künftig in unangenehmen Situationen nach Panama fragen: Besucher des Hurricane Festivals (Bild: Pablo Heimplatz) Können künftig in unangenehmen Situationen nach Panama fragen: Besucher des Hurricane Festivals (Bild: Pablo Heimplatz)

Der Festivalveranstalter FKP Scorpio hat ein neues Sicherheitskonzept lanciert. Unter dem Motto "Wo geht's nach Panama?" können Festivalbesucher Hilfe suchen, falls sie etwas melden wollen oder sich unwohl fühlen.Das Konzept stammt ursprünglich aus Großbritannien und soll Festivalbesuchern eine Anlaufstelle bieten, um in unangenehmen Situationen unauffällig nach Hilfe zu fragen. Dafür versuchen die Veranstalter, ihre Infrastruktur auf den Festivals bestmöglich zu nutzen. Neben allen Bars sind Security-Mitarbeiter, Festivaljobber sowie Polizei und Sanitäter in das Projekt involviert und an einem grün-violetten Armband mit dem Schriftzug "Panama!" zu erkennen."Uns ist bewusst, dass ein Festival viel Spaß ist, aber auch eine ziemliche Reizüberflutung sein kann", bemerkt Katja Wittenstein , Marketingleiterin FKP Scorpio: "Überall sind Menschen, es ist laut, es ist wuselig, es ist bunt... Eine ungewöhnliche Beobachtung oder eine Begegnung mit anderen Personen kann da auch mal als bedrohlich empfunden werden, und sowohl Frauen als auch Männer können sich bedrängt oder belästigt fühlen."Und Jasper Barendreg , Festivalleiter FKP Scorpio, ergänzt: "Wir können den Hilfesuchenden dann je nach Sachlage wie Überforderung, Diebstahl, Bedrohung, Gewalt und sexuellen Übergriffen eine Unterstützung durch Seelsorger, ärztliche Hilfe oder das Einschalten der Polizei anbieten."FKP Scorpio zeichnet unter anderem für die Festivals Hurricane, Southside, Highfield, M'era Luna, Chiemsee Summer, A Summer's Tale und Deichbrand verantwortlich.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen