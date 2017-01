FKP Scorpio und Reeperbahn Festival bei Festival Awards ausgezeichnet

Großansicht Die beiden deutschen Preisträger auf einem Foto: Alexander Schulz (links, Reeperbahn Festival) und Stephan Thanscheidt (FKP Scorpio) (Bild: MusikWoche) Die beiden deutschen Preisträger auf einem Foto: Alexander Schulz (links, Reeperbahn Festival) und Stephan Thanscheidt (FKP Scorpio) (Bild: MusikWoche)

Best Major Festival: Rock Werchter (Belgien)

Best Medium-Sized Festival: Paleo Festival Nyon (Schweiz)

Best Small Festival: Snowbombing (Österreich)

Best New Festival: Mad Cool Festival (Spanien)

Best Indoor: Reeperbahn Festival

Brand Activation Award: Pukkelpop (Niederlande)

Best Line Up: Primavera Sound (Spanien)

Agent Of The Year: Natasha Bent

Artist Favorite Festival: Sziget (Ungarn)

YES Group Healthy & Safety Innovation Award: FKP Scorpio

Green Operations Award: Shambala (UK)

Best Headline Artist: Muse

Best Newcomer Of The Year: Dua Lipa

Festival Promoter Of The Year: Alter Art (Polen)

Award For Excellene & Passion: Christof Huber

Lifetime Achievement Award: Dan Panaitescu (Sziget)

Bei den European Festival Awards (EFAs) gab es zwei deutsche Gewinner: Während das Reeperbahn Festival in der Kategorie "Best Indoor" gewann, erhielt FKP Scorpio für das umsichtige Verhalten beim Unwetter auf dem Southside Festival den Health & Safety Innovation Award der YES Group.Die Veranstaltung am 11. Januar 2017 fand wie in den Vorjahren im Anschluss an die European Border Breaker Awards beim niederländischen Showcasefestival Eurosonic Noorderslag im Tagungsgebäude De Oosterport statt. Der Glastonbury-Anwalt Ben Chalis führte erneut mit viel Humor durch den Abend, für Livemusik sorgten James TW und die Kölner Band Roosevelt.Einige Kategorien wurden von Festivalbesuchern online mitbestimmt, in anderen Kategorien entschied eine Jury aus Branchenvertretern und Journalisten. Dazu gehörten etwa die Business-Kategorien wie "Festival Promoter Of The Year", der an den Yourope-Vorsitzenden Christof Huber verliehene "Award For Excellence & Passion" und der von Jakob Bilabel (GO Group) an Chris Johnson vom UK-Festival Shambala überreichte "Green Operation Award".Auch der Lifetime Achievement Award, der posthum an dem bei einem Autounfall verstorbenen, langjährigen Sziget-Manager Dan Panaitescu ging, war eine Jury-Entscheidung. Fruzsina Szep, die viele Jahre für Panaitescu gearbeitet hatte, hielt eine bewegende und persönliche Laudatio, in dem sie ihn als "einen Helden, einen Vater und einen Freund" bezeichnete.Mehrere Preisträger und Laudatoren wiesen zudem auf die politische und gesellschaftliche Rolle von Festivals hin. "Wir erreichen Millionen von Menschen - wir müssen revolutionär sein, für Frieden und Toleranz einstehen", betonte etwa Christof Huber. Jakob Bilabel sagte in seiner Rede, dass man auch in Zeiten wie diesen einen Preis für grünes Engagement verleihen sollte, denn mit einem grünen Ansatz bedeute immer auch, dass man daran arbeite, eine Utopie zu erschaffen.Die Preisträger im Überblick:

Quelle: MusikWoche

