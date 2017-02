FKP Scorpio und Extratours bilanzieren erfolgreichste Tour von Jennifer Rostock

Großansicht Erinnerungsfoto an die erfolgreichste Tour: Jennifer Rostock und ihre Crew (Bild: FKP Scorpio/Extratours) Erinnerungsfoto an die erfolgreichste Tour: Jennifer Rostock und ihre Crew (Bild: FKP Scorpio/Extratours)

Zu der von FKP Scorpio und Extratours veranstalteten Tour von Jennifer Rostock kamen zu 17 "nahezu ausnahmslos" ausverkauften Konzerten knapp 40.000 Besucher. Das sei die bislang erfolgreichste Tour der Band, teilen die Veranstalter mit. Die Auftritte in Wien und Hannover mussten wegen der hohen Nachfrage zudem in größere Hallen verlegt werden.Das letzte Konzert der Tour ging am 25. Februar 2017 auf der restlos ausverkauften Moya Kulturbühne in Rostock über die Bühne. Die Band begeisterte auf der Tour mit zweistündigen Konzerten, bei denen Sängerin Jennifer Weist sich bei politischen Ansagen gegen "die braune Scheiße" nicht zurückhielt. Aber auch musikalisch überraschte das Quintett mit einem Unplugged-Bock auf einer Zusatzbühne im Publikum, auf der die Band auch die letzte Zugabe "Hengstin" präsentierte.Im Sommer gehen Jennifer Rostocl auf Festivaltournee.09.06.17 Neubrandenburg, Open Air Fläche Jahnsportforum17.06.17 Trier , Porta Hoch 318.06.17 Wolfhagen, Kulturzelt23.-25.06.17 Scheeßel, Hurricane23.-25.06.17 Neuhausen ob Eck, Southside24.06.17 Dresden, Junge Garde07.07.17 Mainz, Zitadelle22.07.17 Regensburg, Piazza03.-04.08.17 AT-Lustenau - Szene Open Air10.-13.08.17 Rothenburg ob der Tauber, Taubertal Festival12.08.17 Halle (Saale), Freilichtbühne Peißnitz15.-16.08.17 AT-St. Pölten, Frequency 116.-18.08.17 Übersee/Chiemsee, Chiemsee Summer25.08.17 Bochum, Zeltfestival Ruhr Bochum01.-02.09.17 Berlin, Fritz Deutsch Poeten Festival

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen