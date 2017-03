FKP Scorpio und CTS Eventim ausgezeichnet bei Arthur Awards

Großansicht Wurde als "The Promoters' Promoter" ausgezeichnet: Stephan Thanscheidt, Geschäftsführer FKP Scorpio (Bild: FKP Scorpio) Wurde als "The Promoters' Promoter" ausgezeichnet: Stephan Thanscheidt, Geschäftsführer FKP Scorpio (Bild: FKP Scorpio)

Am 9. März 2017 ging im Rahmen des Londoner Branchentreffs ILMC im Northumberland Hotel die Verleihung der Arthur Awards über die Bühne. Mit FKP Scorpio -Geschäftsführer Stephan Thanscheidt und CTS Eventim gab es gleich zwei deutsche Gewinner bei der Veranstaltung, die mit britischem Humor Preise für besondere Leistungen im Livegeschäft vergibt.So erhielt CTS Eventim die Auszeichnung in der Kategorie "The Golden Ticket" und Stephan Thanscheid wurde als "The Promoters' Promoter" ausgezeichnet. Zu den weiteren Preisträgern gehören Selina Emeny von Live Nation ("Most Professional Professional") und Sarah Donovan ebenfalls von Live Nation ("The People's Assistant").Darüber hinaus gewürdigt wurden der Agent John Giddings ("Second Least Offensive Agent"), Oliver Ward von UTA ("Tomorrow's New Boss") und der belgische Festivalveranstalter Herman Schueremans, der den "Bottle Award" entgegennahm.Die ILMC, an der man nur als eingeladener Fachbesucher teilnehmen kann, war mit mehr als 1000 Professionals aus 60 Ländern erneut ausverkauft.

Quelle: MusikWoche

