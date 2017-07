FKP Scorpio sagt schwedisches Bravalla-Festival 2018 ab

Großansicht Will mit der Absage von Bravalla 2018 ein Zeichen setzen: Folkert Koopmans, CEO FKP Scorpio (Bild: FKP Scorpio) Will mit der Absage von Bravalla 2018 ein Zeichen setzen: Folkert Koopmans, CEO FKP Scorpio (Bild: FKP Scorpio)

Weil es auch in diesem Jahr zu sexuellen Übergriffen kam, will FKP Scorpio 2018 mit dem schwedischen Festival Bravalla in Norrköping pausieren. 45.000 Besucher kamen zu dem Festival, bei dem vom 28. Juni bis 1. Juli unter anderem Alesso, Chainsmokers, Håkan Hellström, The Killers, Laleh, Linkin Park, Martin Garrix, Prophets Of Rage, System Of A Down und Sabaton auftraten.Während des Festivals soll es zu vier Vergewaltigungen gekommen sein. Weil es bereits 2016 ähnliche Meldungen gegeben hatte, fällt das Festival 2018 aus. "Es ist nicht so, dass wir mit dem Problem nicht umgehen können oder dass es ein Problem von Festivals ist - es geht um ein klares Statement", sagt Kajsa Apelqvist, Pressesprecherin FKP Scorpio Sverige. Folkert Koopmans , Geschäftsführer FKP Scorpio, teilt mit, dass man bereits 2016 darüber nachgedacht habe, nachdem bei Bravalla, aber auch bei anderen Festivals in Schweden und der restlichen Welt Übergriffe gemeldet wurden. "Nach dem Festival waren meine Kollegen bei FKP Scorpio Sweden und ich am Boden zerstört. Wenn wir die Leidenschaft und das Vergnügen verlieren, können wir nicht das erschaffen, was wir wollen.""Als ich erfuhr, dass es dieses Jahr Berichte von noch mehr Verbrechen gab, habe ich instinktiv gefühlt, dass die Absage eine Entscheidung war, die ich treffen musste. Wir müssen ein Zeichen setzen", so Koopmans weiter.Aus anderen Ländern, wo FKP Scorpio mit Festivals vertreten ist, gab es an demselben Wochenende bessere Nachrichten. In Österreich bedeuteten die gut 7000 Besucher bei der zweiten Ausgabe des Elektronikfestivals NuForms, das die FKP-Tochter Arcadia Live ausrichtet, einen Zuschauerzuwachs zum ersten Jahr.Beim finnischen Provinssi Festival zählte FKP Scorpio 65.000 Besucher. Gebucht dafür waren unter anderem die Killers, Ellie Goulding, Profeetat und Ultra Bra. Zum Indian Summer Festival in Geestmerambacht in den Niederlanden kamen 25.000 Zuschauer, um Acts wie Jett Rebel, Kensington, Racoon, Cesqeaux, SPRSTRDJS, Pep & Rash, Jay Hardway, Deadly Zoo und MC Iceman zu hören.

Quelle: MusikWoche

