FKP Scorpio nennt erste Bands für Hurricane und Southside

Großansicht Einer der Headliner bei Hurricane und Southside: Arcade Fire (Bild: Korey Richey/Universal Music) Einer der Headliner bei Hurricane und Southside: Arcade Fire (Bild: Korey Richey/Universal Music)

Arcade Fire, Billy Talent, Marteria, Kraftklub, Justice und die Broilers gehören zu den Bands, die FKP Scorpio bereits für die beiden Festivals Hurricane und Southside 2018 gebucht hat. Die Zwillingsfestivals am Eichenring Scheeßel und in Neuhausen ob Eck gehen vom 22. bis 24. Juni über die Bühne.Ebenfalls bestätigt sind Auftritte von Biffy Clyro, The Offspring, Beginner, Two Door Cinema Club, The Kooks, London Grammar, Franz Ferdinand und Angus & Julia Stone. Und auch Dendemann, Feine Sahne Fischfilet, Wanda, Madsen George Ezra, Bonez MC & Raf Camora, NoFX, Prinz Pi, die Donots und SXTN kommen zu den Festivals.Zu ersten Bandwelle gehören zudem Portugal. The Man, Boysetsfire, Pennywise, Bonaparte, Samy Deluxe, Rin, Mighty Oaks, Underøath, Meute, Parcels, Fjørt, Swiss, die Andern, Adam Angst und Drangsal. Auf der Elektro-Bühne sind unter anderem Booka Shade, Martin Jensen, Valentino Khan, Moonbootica, Ganz und Eskei83 zu sehen.

Quelle: MusikWoche

