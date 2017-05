FKP Scorpio holt Feist

Die kanadische Sängerin, Songschreiberin und Multiinstrumentalistin Feist präsentiert ihr neues Album "Pleasure" ( Universal Music ) im Sommer unter Ägide von FKP Scorpio auf deutschen Bühnen. Neben dem schon publizierten Auftritt beim Festival A Summer's Tale in Luhmühlen bringt der Hamburger Konzertveranstalter die Künstlerin auch nach Mainz, Berlin und München.Am 3. Mai Uhr startet der Vorverkauf zunächst exklusiv online via CTS Eventim , am 5. Mai beginnt dann der allgemeine Vorverkauf. Karten sind ab 30 Euro (plus Gebühren) zu haben.Leslie Feist, wie sie mit vollem Namen heißt, bringt kommerzielle Erfolge und höchste Anerkennung bei der Musikpresse und in den Feuilletons scheinbar mühelos unter einen Hut. Elfmal gewann sie bereits den kanadischen Musikpreis Juno, war darüber hinaus bereits viermal für einen Grammy und auch schon für den Brit Award nominiert.Ihre musikalische Karriere begann sie bereits mit 15 Jahren als Anführerin einer Punkband. Es folgten Engagements an der Seite der Sängerin Peaches, mit der sie sich auch lange eine WG teilte, als Gastsängerin und -Komponistin bei dem norwegischen Folkduo Kings of Convenience sowie als Gründungs-Mitglied der kanadischen Indie-Band Broken Social Scene.Nach einem ersten inoffiziellen Album erschien 2004 ihr internationales Debütwerk "Let It Die" , das Feist gleich globale Anerkennung und Chartsnotierungen brachte. Mit dem 2007 veröffentlichten Nachfolger "The Reminder" stieg Feist dann endgültig international zum Star auf. Ihr letztes Album "Metals" , 2011 erschienen, schaffte es weltweit in die Top 10 der Charts, darunter in Kanada, den USA und auch in Deutschland.Am 28. April 2017 ist nun nach einer längeren Phase öffentlicher Abstinenz ihr neuer Longplayer "Pleasure" herausgekommen, den Leslie Feist abermals mit ihren Langzeit-Kollaborateuren Mocky und Renaud Letang einspielte. Darauf schlägt die Künstlerin einmal mehr ungewöhnliche Wege ein, indem sie beispielsweise über weite Strecken fast völlig auf den Einsatz eines Schlagzeugs verzichtet, und die Stücke öfters nur mit dem Einsatz von ein paar Handclaps vorantreibt.Für die Live-Konzerte in Deutschland prophezeit FKP Scorpio dem Publikum gemäß dem Titel des neuen Albums "ein selten einzigartiges Vergnügen".20.07.2017 Mainz - Zitadelle Open Air24.07.2017 Berlin - Tempodrom02.08.2017 München - Circus Krone05.08.2017 Luhmühlen - A Summer's Tale

