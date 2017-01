FKP Scorpio holt Ed Sheeran und James Blunt nach Deutschland

Großansicht Stellte neue Rekorde auf: Ed Sheeran (Bild: Warner Music) Stellte neue Rekorde auf: Ed Sheeran (Bild: Warner Music)

Großansicht Kommt im Herbst 2017 nach Deutschland: James Blunt (Bild: Jimmy Fontaine) Kommt im Herbst 2017 nach Deutschland: James Blunt (Bild: Jimmy Fontaine)

Termine

Mit James Blunt und Ed Sheeran schickt FKP Scorpio gleich zwei britische Künstler auf Deutschland-Tour. Der Vorverkauf für die fünf Deutschland-Konzerte von Sheeran startet am 2. Februar 2017 um 11 Uhr.Der britische Sänger landete kürzlich einige Rekorde. So erklomm er zum Beispiel mit "Castle On The Hill" und "Shape Of You" die Plätze eins und zwei der Offiziellen Deutschen Charts. Außerdem wurden die beiden Stücke zu den bisher meistgestreamten Stücken innerhalb von 24 Stunden nach Erscheinen. Am 3. März bringt Warner Music das Studioalbum "÷" auf den Markt.James Blunt, dessen neues Alum "The Afterlove" am 24. März ebenfalls bei Warner Music erscheint, geht damit im Oktober auf Tournee. Der Vorverkauf für die "Afterlove"-Tour startete allerdings schon am 25. Januar. Bei der Produktion des Albums arbeitete Blunt mit Songwritern und Musikern wie Ed Sheeran, Ryan Tedder, Johnny McDaid oder Stephan Moccio zusammen. Am 27. Januar kommt mit "Love Me Better" die erste Single aus dem Album auf den Markt.20.03.17 München, Olympiahalle22.03.17 Mannheim, SAP-Arena23.03.17 Köln, Lanxess Arena26.03.17 Hamburg, BarclayCard Arena27.03.17 Berlin, Mercedes Benz Arena12.10.17 Stuttgart, Schleyerhalle13.10.17 München, Olympiahalle14.10.17 Erfurt, Messehalle16.10.17 Berlin, Mercedes-Benz Arena17.10.17 Hamburg, Barclaycard Arena18.10.17 Köln, Lanxess Arena19.10.17 Leipzig, Arena21.10.17 Hannover, TUI Arena22.10.17 Frankfurt, Festhalle24.10.17 Halle, Gerry Weber Stadion25.10.17 Oberhausen, König-Pilsener Arena26.10.17 Mannheim, SAP Arena28.10.17 Nürnberg, Arena29.10.17 Kempten, Big Box31.10.17 AT-Wien, Stadthalle01.11.17 AT-Salzburg, Arena04.11.17 Trier, Arena

Quelle: MusikWoche

