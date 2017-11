FKP Scorpio expandiert nach Norwegen

Großansicht Holt in Norwegen das Team von Gonldstar AS um Firmengründer Torgeir Gullaksen in die FKP-Scorpio-Familie: Folkert Koopmans (Bild: FKP Scorpio) Holt in Norwegen das Team von Gonldstar AS um Firmengründer Torgeir Gullaksen in die FKP-Scorpio-Familie: Folkert Koopmans (Bild: FKP Scorpio)

Anfang Januar 2018 eröffnet FKP Scorpio ein Büro in der norwegischen Hauptstadt Oslo. Dazu holt der Konzertveranstalter das Team von Goldstar AS um Firmengründer Torgeir Gullaksen an Bord, der die neu formierte Firma FKP Scorpio Norge AS als Executive Director leiten soll. "Goldstar AS beendet seine zwölfjährige Tätigkeit und wechselt mit dem kompletten Team zu FKP Scorpio", heißt es aus Hamburg.Der von Torgeir Gullaksen aus der Taufe gehobene Veranstalter Goldstar AS organisierte in Norwegen Konzerte mit Acts wie den Queens Of The Stone Age, Bon Iver, The xx, Radiohead, Biffy Clyro, Arcade Fire, der Band of Horses, Sigur Ros oder den Arctic Monkeys. Folkert Koopmans , CEO von FKP Scorpio, bezeichnet Norwegen als "ein fantastisches Land" mit einer "sehr lebendigen Live-Music-Szene" und lobt zudem Torgeir Gullaksen mit seinem Team als "zuverlässige Partner" über viele Jahre, darum sei es "der logische nächste Schritt, zusammen FKP Scorpio Norge zu gründen": "Wir teilen den Glauben, dass Professionalität und Zuverlässigkeit die Basis für starke Beziehungen bilden: zu Künstlern, Fans, Managern, Venues und allen anderen, mit denen wir arbeiten."Gullaksen räumt ein, in den vergangenen Jahren gemerkt zu haben, "dass es immer schwieriger wird, klein und unabhängig zu sein". In FKP Scorpio habe man nun "einen starken Partner gefunden, der seine Indie-Mentalität nie verloren hat". Nun sei man "sehr froh" darüber, "dass wir das weiter machen können, was wir lieben und am besten können. Fortan allerdings als Teil einer großen europäischen Firma mit ähnlichen Werten wie den unseren."Für FKP Scorpio wird Oslo nun neben dem deutschen Hauptsitz in Hamburg sowie Niederlassungen in Österreich, Schweden, den Niederlanden, Dänemark und Finnland das siebte Büro.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen