FKP Scorpio bietet VIP-Pakete für Stones-Tour an

Großansicht Es gibt zu ihren Show noch VIP-Pakete: die Rolling Stones (Bild: Claude Gassian) Es gibt zu ihren Show noch VIP-Pakete: die Rolling Stones (Bild: Claude Gassian)

Die 180.000 regulären Tickets für die drei Deutschlandkonzerte der Rolling Stones sind zwar ausverkauft, aber der Veranstalter FKP Scorpio , der die Shows in Kooperation mit der DEAG ausrichtet, verweist auf noch verfügbare VIP-Pakete, die neben den reinen Konzertkarten exklusives Merchandising und weitere Zusatzleistungen enthalten.In Hamburg gibt es zusätzlich ein limitiertes Kontingent an Premium-Paketen, zu dem auch Catering gehört. Als Partner für diese Angebote ist CTS Eventim mit an Bord.Die drei Shows stehen unter dem Motto "Stones - No Filter". Als Produzent der gesamten Tour fungiert Concerts West. Universal Music veröffentlicht am 26. Mai auf dem Label Eagle Vision als DVD und Blu-ray die Stones-Dokumentation "Olé, Olé, Olé! A Trip Across Latin America" , eine Ergänzung zum auf Kuba entstandenen Konzertmitschnitt "Havanna Moon"

Quelle: MusikWoche

