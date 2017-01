"Firestone" war der GEMA-Radiohit 2015

Die Jahresrückblicke 2016 sind inzwischen abgefeiert. Die Mühlen der GEMA hingegen mahlen langsam und gründlich, und so liefert die Verwertungsgesellschaft - wie immer zum Jahresende - noch ihre Bestsellerlisten des Jahres 2015 aus den Sparten Tonträger, Download, Live (E-Musik), Live (U-Musik), Radio, Diskotheken und - zum ersten Mal dabei - Streaming.Damit steht zwölf Monate nach dem Ende des Erhebungszeitraums nun fest, welche Urheber mit welchen Titeln 2015 bei der GEMA-Abrechnung am erfolgreichsten waren. In der Sparte Radio werden die Songs erfasst, die am häufigsten im Hörfunk gelaufen sind.Und während beim Streaming und bei den Downloads deutsche Produktionen den Ton angeben, ticken die Uhren im Radiouniversum wie eh und je anders: Da werden vor allem internationale Hits abgenudelt.Ganz oben landete mit "Firestone (feat. Conrad Sewell)" eine dancetaugliche Nummer des norwegischen DJs Kygo. Auf dem zweiten Platz folgt mit "Ain't Nobody" ein Oldie der US-Funkband Rufus, die damit zusammen mit Chaka Khan 1983 einen Hit landete - 2015 wurde der Remix von Felix Jaehn feat. Jasmine Thompson laut GfK zum "Sommerhit des Jahres". Auch auf Platz vier steht ein Remix von Felix Jaehn, "Cheerleader" von Omi, und der findet sich dazu noch in den Diskothekencharts der GEMA, ebenso wie "Ain't Nobody".Aus dem Soundtrack des Films "Fifty Shakes Of Grey" kommt das Stück auf Platz fünf: "Love Me Like You Do" aus der schwedischen Hitschmiede von Max Martin, interpretiert von Ellie Goulding.Neben weiteren dance-orientierten Tracks - auf drei "Walk" von Kwabs, auf sechs "Are You With Me" von Lost Frequencies, auf acht "Don't Worry" von Madcon - behaupten sich immerhin drei Solokünstler in den Radio-Top-Ten: auf Platz sieben James Bay mit "Hold Back The River", auf neun Jason Joel Desrouleaux alias Jason Derulo mit "Want To Want Me" sowie auf zehn Andrew John Hozier Byrne alias Hozier mit "Take Me To Church".1. "Firestone" - K. & T.: Kyrre Goervell-Dahll, Martijn Tienus Konijnenburg, Conrad Ignatius Mario Sewell2. "Ain't Nobody" - K. & T.: David James Wolinski3. "Walk" - K. & T.: Kwabena Sarkodee Adjepong, Jonny Lattimer4. "Cheerleader" - K. & T.: Mark Bradford, Clifton Dillon, Ryan Dillon, Sly Dunbar, Omar Samuel Paisley5. "Love Me Like You Do" - K. & T.: Ilya, Savan Harich Kotecha, Max Martin, Ali Payami, Tove Lo6. "Are You With Me" - K. & T.: Shane L. McAnally, Terry A. McBride, Tommy Lee James7. "Hold Back The River" - K. & T.: Iain Denis Archer, James Michael Bay8. "Don't Worry" - K. & T.: Ray Dalton, Yosef Wolde Mariam, Tshawe Baqwa Pias, Geraldo Jacob Sandell, Johnny Severin9. "Want To Want Me" - K. & T.: Samuel Denison Martin, Jason Joel Desrouleaux, Ian Eric Kirkpatrick, Allan Mitch, Lindy Robbins10. "Take Me To Church" - K. & T.: Andrew John Hozier Byrne

