Finalisten für "Welcome To Europe" stehen fest

Großansicht Thematisiert im Song "Waiting So Long" die Probleme einer Fernbeziehung: Miss Marcy Gray (Bild: 7us media group) Thematisiert im Song "Waiting So Long" die Probleme einer Fernbeziehung: Miss Marcy Gray (Bild: 7us media group)

Für den Nachwuchswettbewerb "Welcome To Europe" haben sich 125 Nachwuchskünstler aus 14 Ländern beworben. Cliff House aus Schorndorf, Nadine Rötscher aus Freudenstadt, Ariane Vera aus Schottland, Miss Marcy Grey feat. Khalid Oke aus Luxemburg und The Whalefrequencies aus Frankreich treten nun am 28. Juni beim Finale im Europapark Rust auf.Anschließend gibt Isaac Roosevelt, ehemaliger "Voice of Germany"-Halbfinalist, zusammen mit allen Teilnehmern in der Manege des Eiszirkus ein Abschlusskonzert.Auch 2016 gingen 125 Einsendungen für den Contest ein, der sich laut dem Veranstalter 7us media mit "europäischen Werten wie Gewaltlosigkeit, Vielfältigkeit und Toleranz" befasst.Bei dem Wettbewerb, dessen Schirmherrschaft EU-Kommissar Günter Oettinger und die Kultusministerin des Landes Baden Württemberg, Susanne Eisenmann, übernommen haben, konnten Solokünstler, Bands, Schulklassen oder Vereine mitmachen. Textlich und musikalisch gab es dabei keine Grenzen. Die einzige Voraussetzung: Die Teilnehmer durften nicht älter als 26 Jahre sein.Die 7us media Group, das Kultusministerium Baden-Württemberg und der Europapark organisierten das Event dieses Jahr zum ersten Mal mithilfe des Winnender Vereins Artists For Europe e.V.

Quelle: MusikWoche

