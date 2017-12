Finale für Play Live in Ludwigsburg steht

Großansicht Eine der vier Finalbands bei Play Live 2017: Roadstring Army aus Ulm (Bild: Roadstring Army) Eine der vier Finalbands bei Play Live 2017: Roadstring Army aus Ulm (Bild: Roadstring Army)

Am 9. Dezember 2017 geht erneut in der Ludwigsburger Scala das Finale von Play Live über die Bühne. In der Jury des von den Popbüros Baden-Württemberg ausgerichten Förderpreises sitzen Angelina Muth (Senior A&R Four Music), Steffen Posner (Geschäfstführer Chimperator Live) und Dietmar Schwenger (MusikWoche).Sie wählen an dem Abend eine Siegerband aus vier Acts, die sich in der einjährigen Förderphase durchgesetzt haben. In diesem Jahr sind das Feathers & Stones (Heilbronn), Finn Lynden (Offenburg), Roadstring Army (Ulm) und Schlaraffenlandung (Albstadt). Als Special Guest tritt zudem Vorjahressieger Luke Noa & The Basement Beats auf.Die Fördermaßnahme bekommt Unterstützung vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg, von der Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg, vom Europapark Rust und der SWR-Jugendwelle DasDing. Als Festivalpartner sind Southside, Maifeld Derby, Stuttgart Electronic Music Festival (SEMF), Summer Breeze und die jazzopen Stuttgart mit an Bord.Dem Sieger winkt ein Auftritt bei den Partnerfestivals, zudem erhalten die Bands weitere Förderangebote im Gesamtwert von über 18.000 Euro."Die Eckpfeiler im Sinne einer effektiven und fairen Förderung der Teilnehmer sind Transparenz, professionelles Feedback, individuelle Preise, Strategieberatungen, Kontaktvermittlung zu potenziellen Partnern und Medienpräsenz", erläutert Projektmanager Pierre Seidel vom Popbüro Region Stuttgart . "Der Wettbewerbsgedanke wird komplett in den Hintergrund geschoben. Es wird großen Wert darauf gelegt, alle teilnehmenden Bands zu fördern."In einem Grußwort schreibt Winfried Kretschmann als Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg, dass der Preis eine Gelegenheit schaffe, sich zu beweisen und musikalisch auf sich aufmerksam zu machen. Er danke "allen, die mit ihrer Kompetenz und ihrer Begeisterung für die Musik mitgeholfen haben und weiterhin daran mitwirken, ambitionierte Popularmusik aus Baden-Württemberg zu ermöglichen".Play Live kann dabei eine beachtliche Erfolgsbilanz aufweisen. So gewann 2015 die Band Von Holzen, die mittlerweile bei Warner Music unter Vertrag steht. Weitere Sieger in den Vorjahren waren unter anderem Schmutzki, Heisskalt und Konvoy.

Quelle: MusikWoche

