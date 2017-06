Filter Booking holt Stine Meyer

Großansicht Arbeiten künftig zusammen (von links): Stine Meyer und Philipp Herder (Bild: Filter Music Group) Arbeiten künftig zusammen (von links): Stine Meyer und Philipp Herder (Bild: Filter Music Group)

Stine Meyer übernimmt künftig als Head of Booking die Verantwortung für das Team von Filter Booking, der Booking-Abteilung der Filter Music Group in Berlin. Zudem kümmert sich Meyer um das Musikschutzgebiet Festival und bringt so eine neue Veranstaltung ins Portfolio von Filter Booking ein."Ich freue mich außerordentlich, dass wir Stine Meyer als neue Head of Booking bei der Filter Booking GmbH begrüßen dürfen", erklärt Philipp Herder , Gründer Filter Booking: "Durch ihre langjährige Erfahrung im nationalen und internationalen Livegeschäft sowie in ihrer Arbeit mit etablierten Künstlern, aber auch mit Newcomern, ist sie eine hervorragende Ergänzung für unser jetziges Team."Vor ihrer Zeit bei Filter Booking sammelte Meyer Erfahrungen als Head Of Booking für das Electronic Beats Festival, wo sie Bands wie London Grammar, Jungle, Fat Boy Slim, Roosevelt oder Moderat buchte und betreute.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen