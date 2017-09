Filter Booking erweitert Künstlerstamm und Festivalpartnerschaften

Wachsen beständig (von links): Oliver Heinz (Management Faakmarwin), Jannik Ost und Alex Skipka (beide Faakmarwin) sowie Stine Meyer (Head-of-Booking Filter Booking) und Philipp Herder (Inhaber Filter Booking) (Bild: Filter Booking)

Die norddeutsche Band Faakmarwin, die jüngst beim Deichbrand Festival zu sehen war, stößt zum Künstlerstamm von Filter Booking. Die Berliner Agentur, die zur Filter Music Group gehört, vertritt derzeit unter anderem Ziggy Alberts, The Beautiful Girls, Tom James, Will And The People und Jon & Roy.Von den eigenen Acts verkündet Filter verschiedene Erfolge: Der australische Folk-Künstler Ziggy Alberts beendete jüngst eine ausverkaufte Tour in Deutschland, Österreich und der Schweiz. The Beautiful Girls kommen nach fünf Jahren zurück nach Europa und arbeiten hier künftig mit Filter in den GSA-Territorien zusammen.Der neuseeländische Filter-Künstler Thomas Oliver spielt demnächst seine erste Europatour und nimmt dabei die jüngste Neuentdeckung von Filter Booking, Ash Radford aus London, mit auf Tour. Ash Radford tritt im Zuge der Aufbauarbeit der Agentur darüber hinaus noch in 2017 im Vorprogramm von Jeremy und The Beautiful Girls auf.Mit bereits zwei eigenen Festivals - Musikschutzgebiet und Rampe Open Air - ist Filter Booking nun auch im Markt der Festivalbooker und -veranstalter aktiv. Aktuell stecke man in Gesprächen über eine zukünftige Zusammenarbeit mit weiteren Festivalpartnern, heißt es aus Berlin.Zusätzlich hat Filter Booking eine Partnerschaft mit dem Indie-Label Scruff Of The Neck aus Manchester geschlossen, die erstmals bei der "End Of Summer"-Party am 2. Oktober im Berliner Club Rosis öffentlich gefeiert wird. Mit dabei sind die Briten von Cassia, die Berliner Band Fye&Fennek, die bei Filter Records unter Vertrag steht, sowie vier weitere Acts aus dem internationalen Künstlerstamm von Filter Booking.Filter Booking ist zuletzt gewachsen. Durch die ständige Erweiterung der Geschäftsfelder und neue Partnerschaften zog das Unternehmen Mitte 2017 in größere Büroräume, wo nun ein achtköpfiges Team arbeitet.

