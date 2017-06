Fil Bo Riva unterzeichnet bei Budde

Großansicht Bei der Vertrtagsunterzeichnung (von links): Claudia Kollaender (Legal Affairs Budde Music), Ender Atis (Head Of Bussines Affairs/CCO Budde Music), Fil Bo Riva, Benjamin Budde (Managing Director & Head Of Creative Budde Music), Marc Johlen (A&R Manager Budde Music) und Jasper Niebuhr (Manager Fil Bo Riva) (Bild: Budde Music) Bei der Vertrtagsunterzeichnung (von links): Claudia Kollaender (Legal Affairs Budde Music), Ender Atis (Head Of Bussines Affairs/CCO Budde Music), Fil Bo Riva, Benjamin Budde (Managing Director & Head Of Creative Budde Music), Marc Johlen (A&R Manager Budde Music) und Jasper Niebuhr (Manager Fil Bo Riva) (Bild: Budde Music)

Der Singer/Songwriter Fil Bo Riva hat einen Verlagsvertrag bei Budde Music unterschrieben.Der 25-jährige Deutsch-Italiener war 2016 bereits als Support für Künstler wie Matt Corby, Aurora, Joan As Police Woman, Lola Marsh, Faber und AnnenMayKantereit unterwegs. Außerdem spielte er auf Festivals wie dem Maifeld Derby, Fusion, Dockville und dem Reeperbahn Festival.Für 2017 ist nun die erste eigene Tournee von Fil Bo Riva bereits ausverkauft, wie es bei Budde Music heißt. Nachdem er 2016 eine EP über PIAS auf den Markt brachte, arbeitet er momentan an seinem Debütalbum. Marc Johlen , A&R Manager Budde Music, bezeichnet Fil Bo Riva als "einen der talentiertesten Songwriter und Künstler, der hier in Deutschland mit einem so großen internationalen Potenzial an seinem Debütalbum arbeitet".

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen