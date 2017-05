Feuer zerstört Plattenstübchen Geisenheim

Großansicht AMM-Fachgeschäft als langjährige Anlaufstelle für Musikkäufer im Rheingau: Ein Brand zerstörte in der Nacht auf den 3. Mai das Plattenstübchen in Geisenheim, angrenzende Häuser mussten evakuiert werden (Bild: plattenladentipps.de, Screenshot) AMM-Fachgeschäft als langjährige Anlaufstelle für Musikkäufer im Rheingau: Ein Brand zerstörte in der Nacht auf den 3. Mai das Plattenstübchen in Geisenheim, angrenzende Häuser mussten evakuiert werden (Bild: plattenladentipps.de, Screenshot)

Das Plattenstübchen von AMM -Mitglied Alexander Markgraf in Geisenheim im Rheingau fiel in der Nacht auf den 3. Mai 2017 einem Brand zum Opfer. Laut Medienberichten zum Beispiel im "Wiesbadener Tageblatt" oder in der "Frankfurter Neuen Presse" schätzt die Polizei den entstandenen Sachschaden an dem denkmalgeschützten Fachwerkhaus und dem Inventar auf eine Höhe von zusammen 560.000 Euro. Das Feuer soll im Technikraum des Lagers entstanden sein.Die im oberen Teil des historischen Gebäudes wohnende Familie der Tochter des Geschäftsinhabers habe das Haus rechtzeitig verlassen können, berichtet zudem "Hitradio FFH" Der AMM lobt das mitten in Geisenheim gelegen Plattenstübchen auf seinen Onlineseiten als ein "Musikcenter mit Großauswahl" aus allen Musiksparten: "Wer Spaß an Musik hat, der kommt an diesem Laden nicht vorbei."

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Handel MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen