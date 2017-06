Festivalwochenende: Wireless-Premiere in Frankfurt

Einer der Headliner beim ersten Wireless Festival von Live Nation in Frankfurt: Justin Bieber (Bild: Peter Yang)

Am 24. und 25. Juni 2017 ging in Deutschland erstmals das von Live Nation veranstaltete Wireless Festival über die Bühne. Medienberichten zufolge sollen an den beiden Tagen 40.000 Besucher in die Frankfurter Commerzbank-Arena gekommen sein, um Acts wie Justin Bieber, Jan Delay, Freundeskreis, Marteria, The Weeknd, Sean Paul, KMN Gang und Rag'n'Bone Man zu hören.Bereits einen Tag eher begannen die Zwillingsfestivals Hurricane und Southside, die insgesamt 138.000 Besucher anzogen. Damit waren die Open Airs in Scheeßel und Neuhausen ob Eck beide ausverkauft. Gebucht hatte FKP Scorpio dafür unter anderem Green Day, Linkin Park, Casper, Blink-182, Die Antwoord, Imagine Dragons, Fritz Kalkbrenner, Clueso, Lorde, Future Islands, Editors, Irie Révoltés, alt-j, Mando Diao, SDP, die Orsons, Axwell & Ingrosso, Boys Noize, Alle Farben und Digitalism.Beim 21. Hurricane-Festival auf dem Eichenring in Scheeßel waren 78.000 Menschen vor Ort. In Neuhausen ob Eck waren es 60.000 Besucher. Auch hier hätten sich Behörden, Partner und Veranstalter "zufrieden" gezeigt mit dem Festivalverlauf, teilt FKP Scorpio mit. Festivalleiter Benjamin Hetzer freut sich darüber, dass gerade nach dem letztem Jahr, als das Southside Festival wegen schwerer Unwetter frühzeitig abgebrochen werden musste, alle Anwesenden eine tolle Zeit bei strahlendem Sonnenschein verbringen durften. "Die diesjährige Festivalstimmung unter unseren Besuchern und die reibungslose Zusammenarbeit mit allen Beteiligten machen Lust auf 2018."Ein Novum bei beiden Festivals war das Projekt "Wo geht's nach Panama?", ein zusätzliches Angebot für Besucher, die sich mit unangenehmen Situationen konfrontiert sehen. In diesem Fall erhalten diese schnell, anonym und unkompliziert Hilfe seitens der Festivalmitarbeiter und -helfer. Alle gemeldeten Fälle seien vorbildlich abgewickelt worden, resümiert der Veranstalter. Das Projekt sei bereits im Vorfeld auf ein sehr positives Echo gestoßen.Vom 22. bis 24. Juni fand das Metalfestival With Full Force erstmals auf dem Ferropolis -Gelände in Gräfenhainichen statt, nachdem es bislang in Roitzschjora in Nordsachsen eine Heimstätte gefunden hatte. Zur Ferropolis-Premiere sorgten jedoch Unwetter am Donnerstagnachmittag dafür, dass die Veranstaltung für fünf Stunden unterbrochen werden musste.Vor Ort waren bei der 24. Ausgabe des Festivals 18.000 Fans, die wegen der Unterbrechung auf die Donnerstagsheadliner Airbourne, Sepultura und Apocalpytica verzichten mussten. Insgesamt spielten gut 80 Bands auf vier Bühnen - darunter Knorkator, Tryptikon, die Kassierer, Dropkick Murphys, Napalm Death, In Flames, Ministry und Kreator.In München begann am 21. Juni auf dem Gelände des Olympiaparkparks Süd das Tollwood Sommerfestival. An den ersten vier Tagen traten in der Musik-Arena Damian "Jr. Gong" Marley, Patrice, Seiler und Speer, Moop Mama und Rea Garvey auf. Die Show des einstigen Reammon-Sängers war ausverkauft - genauso wie die kommenden Tollwood-Shows von Santiano, Parov Stelar, den Fantastischen Vier und Freundeskreis, die allerdings noch ein zweites Konzert spielen.Das von E.L.Hartz veranstaltete Festival Kunst!rasen in Bonn/Gronau nahm am 22. Juni den Betrieb auf und wartete in den ersten Tagen mit Konzerten von Passenger, Kensington, Stu Larsen, Brings, 257ers und Karate Andi auf.Bereits zum fünften Mal richtete die Agentur Nordic By Nature das Berlin Midsommar Festival aus. Für den 23. Juni hatte das Team um Steffi von Kannemann unter anderem Blondage (ehemals Rangleklods), Adna, Cyber, Delagoon und Shitkid für die Spielstätte Urban Spree gebucht. Das Festival setzte komplett auf vegane Verpflegung - eigenen Angaben zufolge eine Neuheit im deutschen Festivalbetrieb.Die fränkische Burg Abenberg bei Nürnberg bietet gleich zwei Festivals Quartier. Am 23. und 24. Juni lief hier das ausverkaufte Feuertanz Festival, für das die Veranstalter vom Concertbüro Franken unter anderem Saltatio Mortis, Eisbrecher, Fiddler's Green, Feuerschwanz und Tanzwut engagiert hatten. Danach finden hier vom 29. Juni bis zum 1. Juli unter dem Namen Burg Abenberg Festival Konzerte von den Söhnen Mannheims, Sarah Connor (ausverkauft) und der Ersten Allgemeinen Verunsicherung statt. Auch dafür fungiert das Concertbüro Franken als Veranstalter.Im Ausland schauten Festivalfreunde vor allem nach Glastonbury, wo sich vom 21. bis 25. Juni rund 100.000 Besucher versammelt hatten, um Acts wie den Foo Fighters, Katy Perry, Chic, Ed Sheeran, Barry Gibb oder Dua Lipa sowie auch einer Rede des Labour-Parteichef Jeremy Corbyn zuzuhören.

Quelle: MusikWoche

