Festivalwochenende: Unwetter führen zu Abbrüchen

Wegen schwerer Unwetter haben die Veranstalter den Chiemsee Summer vorzeitig abgebrochen. Das von der CRP Konzertagentur ausgerichtete Festival hatte am 16. August 2017 wie geplant begonnen, doch am Freitagabend sorgten Sturm und starke Regenfälle dafür, dass Behörden, Gemeinde und Veranstalter nach einer Sondierung des Geländes sich gemeinsam für den vorzeitigen Abbruch entschieden.So wiesen neben etlichen Zelten der insgesamt 20.000 Festivalbesucher unter anderem Haupt- und Zeltbühne gravierende Schäden auf, die eine Fortsetzung des Spielbetriebs unmöglich machten. Beim Eintreffen des Unwetters war die Evakuierung bereits in vollem Gange, die Großzelte auf dem Konzertgelände waren laut Polizeiangaben bereits vollständig evakuiert und das Publikum war auf dem Weg zu ihren Autos oder bereitstehenden Busshuttles.Dennoch gab es Verletzte. "Insgesamt wurden knapp 60 Personen behandelt, darunter auch viele, die nur eine psychische Betreuung (Krisenintervention) benötigten. Ernsthafter verletzt und in einem Krankenhaus aufgenommen wurden bisher rund 20 Personen, es gibt keine lebensbedrohlichen Verletzungen", so Andreas Guske von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd in der Nacht zu Samstag.Meldungen, die von abgerissenen Gondeln des Riesenrads berichten, entsprächen jedoch nicht der Wahrheit, betonen die Veranstalter. Ein Teil der Gondeln sei nach der erfolgreichen Evakuierung des Riesenrads lediglich rechtzeitig vor dem Unwetter abmontiert worden, um das Riesenrad weniger windanfällig zu machen - ein Prozedere, das im Sicherheitskonzept verankert und erfolgreich durchgeführt worden sei.Die Besucher wurden noch in der Nacht mit Shuttlebussen Richtung München, Salzburg und in die umliegenden Dörfer der Region sowie in die Notunterkunft gebracht.Der Beginn der Evakuierung des Konzertgeländes erfolgte noch vor der Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes um 21:45 Uhr, nachdem die Koordinierungsgruppe, bestehend aus Sicherheitsbehörden und Veranstaltervertreter, schon um 20:45 zusammengerufen worden war.Die um 21:40 Uhr gestartete Evakuierung der Großzelte während des Konzerts von The Offspring verlief weitestgehend reibungslos. Unmittelbar danach erfolgte die Evakuierung der Gesamtfläche über Durchsagen an der Bühne und sämtliche Medien des Veranstalters. Die Besucher wurden aufgefordert, ihre Autos aufzusuchen und anderen Gästen freie Sitzplätze durch die Warnblinkanlage zu signalisieren. Außerdem konnten Personen, die sich nach dem Verbleib von Freunden und Angehörigen erkundigen wollten, eine eigens eingerichtete Hotline nutzen, die der Veranstalter noch in der Nacht eingerichtet hatte. Viele Menschen, die sich beispielsweise während der Evakuierung verloren hatten, fanden so wieder zusammen."Trotz der Tatsache, dass wir den letzten Festivaltag absagen mussten, sind wir für vieles dankbar", sagt Martin Altmann , Geschäftsführer CRP Konzertproduktionen. "Unsere Gäste haben vorbildlich reagiert und sich gegenseitig geholfen, um schnellstmöglich das Gelände zu verlassen. Die Zusammenarbeit mit Gemeinde und Sicherheitsbehörden unter der Führung des örtlichen Einsatzleiters des Landratsamts Traunstein hat reibungslos funktioniert. Wir freuen uns, dass die Schäden trotz der Heftigkeit des Unwetters, das in weiten Teilen Bayerns für noch stärkere Verwüstung sorgte, durch gute Vorbereitung und vertrauensvolle Zusammenarbeit aller Beteiligten auf ein Minimum reduziert werden konnten.""In Kürze" wollen die Veranstalter Informationen zur eventuellen Teilrückerstattung der Ticketkosten veröffentlichen.In Bad Aibling bei Rosenheim begann mit einem Warm-up am 18. August das Elektronikfestival Echelon. Auch hier sorgten die Unwetter über Bayern dafür, dass das Open Air am Freitagabend abgebrochen werden musste. Die Festivalbesucher fanden in der Fliegerhalle auf dem Gelände Schutz vor dem Unwetter. Die Polizei meldete etwa zehn verletzte Personen, darunter aber keine Schwerverletzten. Am Samstag lief das Festival mit knapp 20.000 Besuchern wie geplant ab.Das von FKP Scorpio in Zusammenarbeit mit Semmel Concerts veranstaltete 20. Highfield Festival am Störmthaler See in Sachsen wurde kurz nach Beginn am 18. August wegen Starkregens und Gewitter unterbrochen und erst nach einigen Stunden fortgesetzt. Schwerverletzte soll es Medienberichten zufolge keine gegeben haben, lediglich ein paar Besucher seien leicht verletzt worden. Dazu gehörten etwa Knöchelverstauchungen.Durch das Unwetter fielen jedoch die Auftritte von Clueso, Billy Talent, Bosse, Alligatoah und den 257ers aus. Clueso spielte später jedoch ein Unplugged Set vor den Beginnern, die am Freitagabend nach der dreieinhalbstündigen Unterbrechung auf die Bühne gingen. Am Samstag und Sonntag konnte das Festival wie geplant stattfinden. Die rund 35.000 Besucher sahen unter anderem die Toten Hosen, Kraftklub, Casper, die Donots und The Offspring. Das Open Air war zum vierten Mal in Folge ausverkauft. Krankheitsbedingt hatten Placebo ihren Auftritt abgesagt.Beim Eröffnungsabend des zehnten Zeltfestivals Ruhr (ZFR) am Kemnader See im Grenzgebiet von Bochum und Witten waren Placebo am 18. August indes noch aufgetreten. Sie spielten vor rund 5000 Besuchern; insgesamt erwarten die Veranstalter von ZFR Event bis zum 3. September 150.000 Gäste bei den ZFR-Konzerten.Zum 20. Male jährte sich das Summer Breeze. Vom 16. bis 19. August traten bei dem Metalfestival auf dem Flugplatz Dinkelsbühl unter anderem Korn, Kreator, Megadeth, Heaven Shall Burn, Epica, Betontod, Posessed, Knorkator, Fiddler's Green und In Extremo vor gut 41.500 Fans auf. Die Regenfront am Freitagabend zog zwar auch über Dinkelsbühl, richtete aber keinen großen Schaden an. Das Festival ging weiter.Vom 18. bis 20. August lief auf dem Reiherstieg-Gelände in Hamburg-Wilhelmsburg das MS Dockville. Die elfte Ausgabe des Festivals bot unter anderem Auftritte von Oh Wonder, James Vincent McMorrow, Mighty Oaks, AnnenMayKantereit, Maxim, Flume und LaBrassBanda. An den drei Tagen waren jeweils 20.000 Besucher auf dem Gelände. Als Veranstalter fungierte die Hamburger Kopf & Steine GmbH Ebenfalls in Hamburg ging am 19. August das fünfte Elbriot Festival über die Bühne. Für das Großmarktgelände vor dem Mehr! Theater hatten Kingstar GmbH und STP Hamburg Konzerte unter anderem Megadeth und Bullet For My Valentine gebucht. Mit knapp 10.000 Besuchern war das Festival erneut ausverkauft. Auf dem selben Gelände hatte am Vortag das Label Grand Hotel van Cleef mit Fest van Cleef sein 15-jähriges Jubiläum mit Acts wie Thees Uhlmann, Kettcar oder Gisbert zu Knyphausen gefeiert.Am 19. August ging zudem mit einem Konzert der 17 Hippies die Konzertreihe im Kulturzelt Kassel zu Ende. Veranstalter Lutz Engelhardt hatte dafür unter anderem Nils Wülker, GoGo Penguin, Judith Holofernes, Joy Delane, Max Mutzke, Die Höchste Eisenbahn und Notwist nach Kassel geholt.In diesem Jahr ging das Kulturzelt wieder vor dem Hintergrund der documenta über die Bühne. Auch bei der alle fünf Jahre in Kassel stattfindenden Kunstausstellung spielte Musik eine Rolle. So würdigte ein Ausstellungsraum etwa den afrikanischen Musiker Ali Farka Touré, in einem anderen Raum wurde eine Musikinstallation des US-amerikanischen Elektronikkünstlers Terre Thaemlitz gezeigt.

