Festivalwochenende: Livemusik im Schloss und auf der Straße

Großansicht Traten beim Puls Open Air auf: Mighty Oaks (Bild: Universal Music) Traten beim Puls Open Air auf: Mighty Oaks (Bild: Universal Music)

Nach dem ereignisreichen Auftakt der Festivalsaison bei Rock am Ring war das zweite Juni-Wochenende ruhiger. In Deutschland gingen das Puls und Torstraßen Festival über die Bühne. So richtete der Bayerische Rundfunk am 9. und 10. Juni 2017 auf Schloss Kaltenberg die zweite Ausgabe des Puls Open Airs aus, bei dem vor 7500 Zuschauern unter anderem Bilderbuch, Mura Masa, Fatoni, Moderat, Liquid und Mighty Oaks auftraten.Auf dem Offenburger Flugplatz stieg derweil vom 9. bis 11. Juni das Kamehameha Festival. Mehr als 10.000 Besucher tanzten bei dem Event unter anderem zu DJs und Live-Acts wie Cro, Gregor Thrasher, Sam, Sascha Braemer, Fritz Kalkbrenner und Claptone. Hinter dem Festival steht die Kamehameha GmbH, vertreten durch Sascha Ritter und Melanie Allgaier.Vom 8. bis 11. Juni fand in verschiedenen Spielstätten entlang der Torstraße in Berlin-Mitte das Torstraßen Festival statt. Als Veranstalter fungierte die Agentur newthinking communications Im dänischen Aarhus zeichnete FKP Scorpio für das Northside Festival verantwortlich. Von Freitag bis Sonntag spielten vor 40.000 Fans im Ådalen Park unter anderem Radiohead, Mando Diao und Frank Ocean.In Großbritannien fand vom 8. bis 11. Juni das Isle Of Wight Festival statt. Im Seaclose Park in Newport unterhielten unter anderem Rod Stewart, Arcade Fire und Run DMC die rund 50.000 Fans. Im Donington Park versammelten sich vom 9. bis 11. Juni 80.000 Rockfans beim Download Festival, um Acts wie Aerosmith, Rob Zombie oder Biffy Clyro zuzuhören.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen