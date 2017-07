Festivalwochenende: Dance, Reggae und Rock in Nordrhein-Westfalen

Großansicht Lockte 36.000 Besucher an: Ruhr-in-Love im Olga Park in Oberhausen (Bild: I-Motion) Lockte 36.000 Besucher an: Ruhr-in-Love im Olga Park in Oberhausen (Bild: I-Motion)

Großansicht Mit breiterem Spektrum weiterhin stark frequentiert: das Summerjam Festival am Fühlinger SeeSummerjam (Bild: J. Melchior) Mit breiterem Spektrum weiterhin stark frequentiert: das Summerjam Festival am Fühlinger SeeSummerjam (Bild: J. Melchior)

Großansicht Hier fand die Premiere des Mission Ready Festivals statt: der Flugplatz Würzburg-Giebelstadt (Bild: Manfred Hertlein) Hier fand die Premiere des Mission Ready Festivals statt: der Flugplatz Würzburg-Giebelstadt (Bild: Manfred Hertlein)

Das erste Juli-Wochenende ist traditionell etwas ruhiger, was Großfestivals angeht. 36.000 Fans kamen am 1. Juli 2017 zur 15. Ausgabe von Ruhr-in-Love nach Oberhausen. Trotz langanhaltendem Regen tanzten die Besucher im OlgaPark Oberhausen zu mehr als 400 DJs auf 40 Bühnen. Darunter waren Künstler wie Lexy & K-Paul, Klaudia Gawlas oder Moksi. Als Veranstalter fungierte I-Motion Kurz vor Schluss kam es jedoch zu einer Messerstecherei im Ausgangsbereich, bei der ein Besucher schwer verletzt wurde. Die Polizei nahm zwei Tatverdächtige fest. Insgesamt resümiert die Polizei zehn Festnahmen und leitete 300 Strafverfahren ein, wobei der Schwerpunkt der Polizei vor allem auf Sicherheit und auf dem Kampf gegen Drogen lag.Am Wochenende fand zudem das Summerjam Festival in Köln am Fühlinger See statt. 24.000 pro Tag Besucher feierten auch bei zum Teil heftigen Regenschauern ein entspanntes Festival. "Das Programm war vielfältig wie nie zuvor, die Mischung wurde zuvor heftig diskutiert, hat aber dann in der Realität sehr gut funktioniert", lässt Klaus Maack , Geschäftsführer von Veranstalter Contour , wissen.Summerjam sei lange Jahre ein reines Reggae-Festival gewesen, im Laufe der Jahre seien jedoch die verschiedensten Musikrichtungen wie HipHop, Soul, Elektro oder moderne Folk Music hinzugekommen. "Heutzutage ist es unmöglich, ein reines Reggae-Programm für ein Drei-Tages-Festival mit drei Bühnen zusammenzustellen. Der Zuspruch zu unserer Entwicklung bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind", so Maack. Der WDR-"Rockpalast" das Festival mitgeschnitten und gestreamt. Der ARD-Digitalsender One war am Freitag und Samstag live auf Sendung.In Münster ging derweil am 1. Juli das von Veranstalter Kingstar ausgerichtete Vainstream Rockfest über die Bühne. Die 15.000 Zuschauer auf dem Gelände am Hawerkamp bedeuteten einen neuen Besucherrekord für das eintägige Festival. Auf der Bühne standen unter anderem die Broilers, die Dropkick Murphys, Against Me, Of Mice And Men, Callejon, die 187 Strassenbande und Feine Sahne Fischfilet.Ebenfalls am 1. Juli feierte das Mission Ready Festival auf dem Flugplatz Würzburg-Giebelstadt seine Premiere. "Für uns ist es keine Selbstverständlichkeit, dass bei der Erstauflage unseres Festivals rund 5000 Besucher uns Ihr Vertrauen geschenkt haben", sagt Mitveranstalter Wolfgang Thiel. Unter den Besucher waren auch Fans auch aus Frankreich, Belgien und England. 15 Bands traten auf zwei Bühnen auf - unter anderem Flogging Molly, Agnostic Front, Madball, Me First An' The Gimme Gimmes und The Baboon Show.Das von den Agenturen Navigator Productions, Manfred Hertlein und c.o.p.-concerts veranstaltete Festival soll 2018 wieder stattfinden. "Mission Ready drückt auch einen Teil eines Lebensgefühls aus - es geht um mehr als nur Künstler auf Open-Air-Bühnen zu präsentieren", erläutert Steffen Rose, der ebenfalls dem Veranstalterteam angehört.Die Idee eines reinen Punk- und Hardcore-Festivals habe schon lange in den Köpfen der beiden Würzburger Veranstalter gebrodelt, Mit dem Flugplatz Giebelstadt habe man nun endlich die passende Location gefunden, teilen Rose und Thiel mit. Nur zehn Minuten von der Autobahnanfahrt A3 entfernt befinde sich der Flughafen zentral, in der Nähe Würzburgs gelegen und somit im Herzen Süddeutschlands."Dank kurzer Wege zwischen den Bühnen und dem komplett befestigten Gelände bot er die perfekte Venue für die Premiere des Mission Ready Festivals. Aufgrund der Infrastruktur des Flughafengeländes ist zudem eine Witterungssicherheit gewährleistet und einer dauerhaften Festival-Location steht nichts im Wege", heißt es aus Würzburg.Im Ausland fanden einige Großfestivals statt. Vom 29. Juni bis zum 2. Juli ging das OpenAir St.Gallen zum 41. Mal über die Bühne. Mit 29.000 Besuchern war die Veranstaltung erstmals seit 2011 nicht ganz ausverkauft. Für Musik sorgten unter anderem Die Toten Hosen, die Beginner, Justice, Beth Ditto, Bastille, Biffy Clyro, Bilderbuch und Savages.Am 1. Juli endete in Dänemark das viertägige Roskilde Festival, das bereits am 28. Juni begonnen hatte. Die 180 Konzerte hatten insgesamt 130.000 Zuschauer angelockt, wobei 84 Prozent der Besucher aus den drei Nachbarländern Deutschland, Norwegen und Schweden kamen. Wegen der jüngsten Terroranschläge in Europa bewachte die Polizei das Festivalgelände stärker als in den Vorjahren.Gebucht für die 47. Ausgabe hatte das Non-Profit-Festival unter anderem die Foo Fighters, The Jesus And Mary Chain, Lorde, The Lumineers, Ice Cube, Arcade Fire, The Weeknd, The xx, Justice, Moderat/Modeselektor, Solange und Trentemøller.Vom 29. Juni bis zum 2. Juli stand die belgische Gemeinde Werchter im Zeichen von Rock Werchter. 88.000 Besucher aus 112 Ländern verfolgten hier Auftritte von Acts wie Linkin Park, Prophets Of Rage, Radiohead, System Of A Down und Blink-182.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen