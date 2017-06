Festivalwochenende: Abbruch bei Rock am Ring überschattet Saisoneröffnung

Großansicht Ihr Konzert bei Rock am Ring wurde von 3sat übertragen: Die Toten Hosen (Bild: JKP) Ihr Konzert bei Rock am Ring wurde von 3sat übertragen: Die Toten Hosen (Bild: JKP)

Großansicht Lockte insgesamt 140.000 Zuschauer an: der World Club Dome in der Frankfurter Commerzbank Arena (Bild: BigCityBeats) Lockte insgesamt 140.000 Zuschauer an: der World Club Dome in der Frankfurter Commerzbank Arena (Bild: BigCityBeats)

Das erste Juni-Wochenende marktiert traditionell den Aufakt der Open-Air-Saison. So gingen neben Rock am Ring und Rock im Park über Pfingsten auch weitere Festivals über die Bühne. Allerdings überschatteten die Ereignisse bei Rock am Ring, wo es wegen einer Terrorwarnung am Freitagabend zu einer Festivalunterbrechung kam, das sonstige Geschehen in der Festivallandschaft.Am 3. Juni 2017, dem Festivalsamstag, ging Rock am Ring, das nach zwei Jahren in Mendig an den Nürburgring zurückgekehrt war, wie geplant weiter. Zum Teil konnten einige am Vortag ausgefallene Shows nachgeholt werden - nicht allerdings die von Headliner Rammstein, die am Freitagabend hätten spielen sollen. Wegen der leicht geänderten Zeiten am Samstag kamen Die Toten Hosen am Samstagabend etwas später als vorgesehen, gegen 23 Uhr, auf die Ring-Bühne und spielten ein Konzert, das 3sat live übertrug.90.000 Fans hielten sich vom 2. bis 4. Juni in der Eifel auf; beim ebenfalls vorab ausverkauften Zwillingsfestival Rock in Park in Nürnberg waren es 75.000 Besucher. Veranstalter beider Open-Airs waren Marek und Andre Lieberberg für CTS Eventim In Frankfurt ging derweil der World Club Dome über die Bühne. "Als wir vor fünf Jahren unseren ersten BigCityBeat s World Club Dome in der Commerzbank-Arena eröffnet haben, hätten wir uns das nicht träumen lassen", sagt Veranstalter Bernd Breiter und verweist auf aktuell über 140.000 Club-Music-Fans aus 60 Nationen auf einer 700.000 Quadratmeter großen Freiluft-Area und ein ausverkauftes Stadion.Bereits seit einer Woche zuvor stand fest, dass die fünfte Ausgabe des Dance- und Elektronikfestivals ausverkauft war. Mit über 140.000 Besuchern an drei Tagen und in der Spitze 50.000 Besuchern pro Tag habe man einen neuen Besucherrekord aufgestellt"Wir entwickeln uns jedes Jahr weiter, suchen nach neuen Ideen und verfolgen dabei nur ein Ziel: unserer BigCityBeats-Familie ein unvergessliches Wochenendgefühl zu bieten und alle Genres der Club-Music unter dem Dach des BigCityBeats World Club Dome zu vereinen.", so Breiter.Insgesamt traten mehr als 200 DJs aus 25 Nationen auf. Gebucht hatten Breiter und sein Team unter anderem Afrojack, Alle Farben, Deadmau5, Deichkind, Dimitri Vegas & Like Mike, Gestört Aber Geil, Hardwell, Kungs, Laidback Luke, Le Shuuk, Martin Garrix, Nicky Romero, Robin Schulz, Solomun, Sven Väth, Steve Aoki und Zedd.100 Gäste wurden mit dem BigCityBeats A340 Club-Jet in der Luxus Version aus London und München abgeholt und an den Dance-Floors in 10.000 Metern Höhe auf das Festival eingestimmt. Mit an Bord waren Afrojack und Robin Schulz. Außerdem kamen 400 Fans im BigCityBeats ICE Club-Train aus Paris. Im Zug legten unter anderem Alle Farben auf.Ebenfalls fester Bestandteil des Festivals ist das Dorian Gray 2.0. Am Freitag wurden hierzu mehrere Gates am Frankfurter Flughafen mit Blick auf das Flughafenvorfeld und den BigCityBeats Club-Jet, der als dritter Floor diente, in einen Club umgebaut. Hier wurden 2500 Besucher gezählt.In Leipzig ging derweil vom 2. bis 5. Juni die 26. Ausgabe des Wave Gotik Treffens über die Bühne. 21.000 Fans waren dafür in die sächsische Stadt gekommen - rund 2000 weniger als im Jubiläumsjahr 2016. In diesem Jahr hatten die Veranstalter von der Treffen & Festspielgesellschaft für Mitteldeutschland unter anderem Bands wie Hamferð, Sylvaine und The Breath Of Life engagiert.Bei drei Veranstaltungen ging es an den Pfingsttagen vor allem um Jazzmusik und verwandte Genres. Nach einjähriger Unterbrechung kehrte der Jazz zurück in den Hamburger Hafen. Mit insgesamt 19.500 verkaufen Tickets - 13.500 Besuchern am Freitag und 15.500 Besuchern am Samstag - konnte das Elbjazz Festival einen neuen Rekord vermelden.Die Nachfrage war so groß, dass Zweitagestickets und die Karten für den Festivalsamstag bereits im Vorwege ausverkauft waren - erstmalig in der siebenjährigen Elbjazz-Geschichte. Rund 50 Konzerte standen an den beiden Festivaltagen am Nord- und Südufer der Elbe auf dem Programm. Die Shows fanden auf den vier Bühnen auf dem Werftgelände von Blohm+Voss, in St. Katharinen, dem Thalia-Zelt, auf der HfMT Young Talents-Bühne und in der Elbphilharmonie statt. Letztere feierte dabei ihre Premiere als Elbjazz-Spielort."Das Wetter hat es in diesem Jahr gut mit uns gemeint, Publikum und Künstler waren bestens aufgelegt, sorgten für eine großartige Festival-Stimmung in allen Elbjazz-Spielorten und feierten dort die jungen Talente ebenso wie die großen Namen", sagt Festivalleiter Alexander Schulz : "Dazu kommen die deutliche Steigerung der Gesamtbesucherzahl und die vorzeitige Ausverkauft-Meldung von Zweitages- und Samstag-Tickets. Vor diesem Hintergrund sind wir zuversichtlich, auch das ökonomische Ziel, das wir uns gesetzt haben, zu erreichen.""Definitiv sicher ist, dass die einjährige Pause der Attraktivität des Festivals nicht geschadet hat. Gemeinsam mit dem Bundesverband Musikindustrie haben wir eindrucksvoll bewiesen, dass die dreitägige Gesamtkomposition aus Echo Jazz am Donnerstag und Elbjazz am Freitag und Samstag zu den populärsten Jazz-Ereignissen gehört - mit einer Strahlkraft, die weit über die Landesgrenzen hinausgeht", so Schulz weiter.Zu einem Neuanfang kam es indes beim Moers Festival, das vom 2. bis 5. Juni erstmals unter der künstlerischen Leitung von Tim Isfort stand. Er hatte 60 Konzerte in der Innenstadt, im Schlosspark und im neu gestalteten Festivaldorf, zwölf Shows an weiteren Spielorten sowie 24 Events in der Festivalhalle am Solimare organisiert. Ersten Schätzungen zufolge haben die Veranstalter rund 8000 Tickets abgesetzt.Laut Angaben der veranstaltenden Agentur Destination Düsseldorf besuchten 300.000 Menschen das Gratisfestival Jazz Rally in Düsseldorf. Bei der 25. Auflage sorgten mehr als 30 Sponsoren für die Finanzierung des Events - darunter Namenssponsor Schauinsland-Reisen.In Berlin begann am 1. Juni das Citadel Music Festival in der Zitadelle Spandau. 5000 Menschen sahen am 1. Juni einen Auftritt von Eddie Vedder, dem Sänger von Pearl Jam. Als Veranstalter fungiert Trinity Music . Die Konzertreihe dauert noch bis 29. August und sieht unter anderem Shows von Prophets Of Rage, Patti Smith, ZZ Top, Jean Michel Jarre, den Beach Boys, Zucchero und Cypress Hill vor.

Quelle: MusikWoche

