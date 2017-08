Festivalwochenende: 55.000 bei Premiere von New Horizons

Großansicht Feierten eine erfolgreiche Premiere von New Horizons (von links): Karsten Elbrecht, Frithjof Pils, Klaus-Peter Schulenberg (alle CTS Eventim) und Allan Hardenberg (ALDA) (Bild: MusikWoche) Feierten eine erfolgreiche Premiere von New Horizons (von links): Karsten Elbrecht, Frithjof Pils, Klaus-Peter Schulenberg (alle CTS Eventim) und Allan Hardenberg (ALDA) (Bild: MusikWoche)

Großansicht Traten beim Reload auf: Anti-Flag (Bild: Jessika Wollstein) Traten beim Reload auf: Anti-Flag (Bild: Jessika Wollstein)

Das letzte Augustwochenende ist traditionell der letzte Termin für Großfestivals - auch wenn mit Lollapalooza am 9. und 10. September 2017 noch ein deutsches Megaevent ansteht. Am vergangenen Wochenende blickte die Branche jedenfalls zum Nürburgring, wo ALDA Germany - ein Joint Venture zwischen CTS Eventim und der niederländischen Firma ALDA - die Premiere des Elektronikfestivals New Horizons feierte.Am 25. August kamen 25.000 Besucher auf das historische Gelände an der Rennbahn, einen Tag später zählten die Veranstalter 30.000 Gäste. Mit den zusammengezählt 55.000 Besuchern ist ihnen damit die größte Premiere einen neuen Festivals in Deutschland geglückt."In mehr als zehn Jahren in diesem Beruf habe ich schon zahlreiche Shows auf der ganzen Welt erlebt, aber wie das deutsche Publikum uns hier unterstützt und diese Weltpremiere zu einem Riesenerfolg gemacht hat, hat mich wirklich begeistert", sagt Allan Hardenberg, CEO ALDA. Er verkündet zudem, dass es auch 2018 New Horizons geben werde. Der Vorverkauf für das Festival, das am 24. und 25. August nächsten Jahres wieder auf dem Nürburgring über die Bühnen gehen soll, startet bereits am 29. August 2017.In diesem Jahr hatte ALDA Germany gut 150 DJs für die sieben verschiedenen Bühnen auf dem auch von Rock am Ring bespielten Gelände gebucht. Unter anderem waren Felix Jaehn, Robin Schulz, Tiësto, Dimitri Vegas & Like Mike, Axwell & Ingrosso, Martin Solveig, Armin van Buuren, Afrojack, Martin Solveig, Lost Frequencies, Dubfire, Showtek und Paul Oakenfold in die Hocheifel gekommen. Im Trance-Zelt sorgten unter anderem Talla 2XLC, Alex M.O.R.P.H., Kai Tracid und ATB für Musik.Mit dem Wetter hatten die Veranstalter größtenteils Glück. Lediglich zum Beginn des Festivals ging am Freitagnachmittag ein heftiger Regenschauer auf die Besucher nieder. Und in der Nacht auf Samstag sorgte ein heftiges Gewitter für eine Unterbrechung, während der die Besucher, die bereits auf dem Campinggelände waren, von den Veranstaltern aufgefordert wurden, sich in Autos oder sonstige Schutzräume zu begeben.Vor allem an der Hauptbühne, der Capital City, hatte ALDA Germany an nichts gespart. Pyrotechnik, Feuerwerke, Konfettiregen, Lichteffekte, Laser und riesige Projektionsflächen kamen bei den Zuschauern gut an. An beiden Tagen fand hier um 21 Uhr ein aufwändig inszeniertes Feuerwerk statt.Am Freitag war zudem eine Delegation von CTS Eventim auf den Nürburgring gekommen, um sich ihr neues Festival mit eigenen Augen anzuschauen. Allan Hardenberg ließ es sich nicht nehmen, den Vorstandsvorsitzenden Klaus-Peter Schulenberg Karsten Elbrecht (Vice President Sales) und Frithjof Pils (Director New Business) persönlich über das Gelände zu führen. Zudem wartete auf eingeladene Branchengäste und Geschäftspartner eine VIP-Tribüne nahe der Hauptbühne.Am 26. August ging in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen die erst dritte Ausgabe des 2012 damals noch von der Marek Lieberberg Konzertagentur ins Leben gerufenen Festivals Rock im Pott über die Bühne. Nachdem das eintägige Event 2015 und 2016 pausierte, kamen nun 37.500 Besucher zu der Veranstaltung, um Die Toten Hosen, Kraftklub, K.I.Z, und Zugezogen Maskulin zu sehen. Als Veranstalter fungiert mittlerweile Live Nation GSA Rund 10.000 Besucher kamen am 25. und 26. August zum Reload Festival ins niedersächsische Sulingen. Das Metal- und Punk-Open-Air hatte dieses Jahr 29 Bands verpflichtet - darunter Amon Amarth, Heaven Shall Burn, Bullet For My Valentine, Betontod, Trivium und Anti-Flag. "Wir hätten uns kein besseres Festival wünschen können", sagt André Jürgens, Geschäftsführer Reload Event GmbH. "Vom Aufbau über die Anreise der Fans bis zu den Konzerten und der Abreise verlief alles reibungslos. Das zeigt, dass wir als Crew perfekt aufeinander abgestimmt sind." Auch das Wetter spielte mit. Die Veranstalter sprechen von "viel Sonne und keinen nennenswerten Niederschlägen".Ebenfalls als zweitägiges Event ging die dritte Ausgabe des Pure&Crafted Festivals erstmals im Alten Kraftwerk Rummelsburg in Berlin über die Bühne. Das von der zur Hörstmann Gruppe gehörenden Agentur Gemeinsame Sache ausgerichtete Event versteht sich als Mischung aus Musik-, Motorradkultur und Lifestyle. Den musikalischen Teil bestritten am 26. und 27. August vor 10.000 Besuchern unter anderem Interpol, Car Seat Headrest, Razz, Gurr, Kytes, Giant Rooks, Abay und Pictures.In den beiden Vorjahren hatte Gemeinsame Sache als Veranstaltungsort noch den Berliner Postbahnhof gewählt. 2016 hatte man hier rund 7000 Zuschauer gezählt.Mit 5000 Zuschauern ausverkauft war das Pangea Festival 2017, das vom 24. bis 27. August auf dem Alten Flugplatz in Pütnitz an der See, einem Stadtteil von Ribnitz-Damgarten in Mecklenburg-Vorpommern, stattfand. Neben einem Sport-, Kultur- und Kinderprogramm hatten die Veranstalter von der Rostocker Supreme GmbH & Co. KG unter anderem Moop Mama, FM Belfast und Kytes für das Festival gebucht.

Quelle: MusikWoche

