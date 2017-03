Festivalleiter Philipp Schnyder bilanziert Entwicklung von m4music

Großansicht Leitet m4music: Philipp Schnyder von Wartensee (Bild: Alessandro Della Bella/m4music) Leitet m4music: Philipp Schnyder von Wartensee (Bild: Alessandro Della Bella/m4music)

In der Schweiz steht vom 30. März bis zum 1. April die 20. Ausgabe von m4music samt Festival und Branchentreff an. Im Gespräch mit MusikWoche zieht Festivalleiter Philipp Schnyder von Wartensee Zwischenbilanz und spricht über die Entwicklung des Markts. Den Ausschlag für die erste Ausgabe gab demnach das "Bedürfnis der lokalen Musikszene nach einem Branchentreff", sagt Schnyder, der vei m4music von Beginn an dabei war. "Besonders groß war der Wunsch der jungen Kräfte in der Musikszene, die "alten Hasen" kennen zu lernen und einen Ort für unkompliziertes Networking zu haben." Ziel sei es gewesen, den Branchentreff "weniger wie eine Messe" zu gestalten, dafür aber "mehr Livemusik" zu programmieren. "Der größte private Kulturförderer der Schweiz, das Migros-Kulturprozent, hat uns dann ermöglicht, diese Idee auszuarbeiten und umzusetzen."Die ursprünglichen Ziele habe m4music errreicht: "m4music ist heute der wichtigste Schweizer Indie-Treffpunkt", ist sich Sxchnyder sicher. "Mehr als 800 akkreditierte Branchenprofis treffen sich jeweils am Festival. Das ist eine große Zahl für ein Land, das rund zehn Mal kleiner ist als Deutschland."Und als Feedback bekomme ich immer wieder zu hören: "m4music ist für die Schweizer Musikszene ein Muss-Termin, der gleichzeitig interessant ist, aber auch sehr viel Spaß macht. Wer sich für die Schweizer Musikszene interessiert, sollte bei m4music am Start sein."Was Festivalleiter Philipp Schnyder außerdem zur anfänglichen Skepsis in Zürich sagt, zu Höhepunkten aus der Geschichte des Branchentreffs oder zu den Kennzahlen, an denen er den Erfolg einer Ausgabe von m4music fest macht, lesen Abonnenten in MusikWoche, Heft 11/2017, im Livepaper oder hier

Quelle: MusikWoche

