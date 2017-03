ferryhouse gewinnt Luke Sital-Singh

Der britische Singer/Songwriter Luke Sital-Singh hat einen Vertrag beim Hamburger Label ferryhouse unterschrieben. Am 12. Mai 2017 bringt ferryhouse das Album "Time Is A Riddle" in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf den Markt. Den Vertrieb übernimmt Warner Music Bereits 2014 erschien das Debütalbum "The Fire Inside" bei Parlophone . Die Songs von Sital-Singh tauchen außerdem laut ferryhouse regelmäßig in Fernsehserien wie "Suits" oder "Grey's Anatomy" auf. Hierzulande spielte der Sänger unter anderem schon bei "Inas Nacht" und auf dem Haldern Pop Festival."Ich habe sehr gute Erfahrungen in Deutschland gemacht und freue mich, dort gemeinsam mit ferryhouse die nächsten Schritte zu nehmen", sagt Luke Sital-Singh.Tim Waschk, A&R/Produktmanager ferryhouse, ergänzt: "'Time Is A Riddle' ist ein wirklich großartiges Album, und wir sind gespannt auf die Zusammenarbeit mit einem solchen Ausnahmekünstler."

Quelle: MusikWoche

