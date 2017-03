Fergie wirbt für Fila

Agiert als Aushängeschild für Fila: Die Sängerin Fergie (Bild: Fila)

Die amerikanische Dependance der Musikmarketingfirma Complex Group in Los Angeles leitete eine Kooperation zwischen Fergie , der Sängerin der Black Eyed Peas, und der Textilmarke Fila in die Wege.Das Fotomaterial, das Fergie mit Fila in Los Angeles produziert hat, wollen Jan Kluth und Nils Gums von der Complex Group noch im März in Print, online und am Point Of Sale in Deutschland, Österreich und der Schweiz veröffentlichen."Musik ist der Soundtrack zum Leben des Konsumenten", erklären Jan Kluth und Nils Gums: "Darum ist es umso erfreulicher, wenn auch bei Lifestyle-Produkten Musiker als Markenbotschafter eingesetzt werden."Davor hatte die Complex Group unter anderem Markenpartnerschaften zwischen Claudia Schiffer und der Automarke Opel oder der Sängerin Kelly Rowland und der Getränkefirma Bacardi hergestellt.

Quelle: MusikWoche

