Femme Schmidt und Coldplay feierten Tourabschluss in Frankfurt

Großansicht Zeigten sich zufrieden mit der Deutschlandtournee (vorn, von links): Robert Kerner, Joh Weisgerber, Johannes Werle (alle Femme Schmidt Band) und Deville Schober (Femme Schmidt Manager/Brainstorm Music Marketing) sowie (hinten, von links) Will Champion, Chris Martin (beide Coldplay), Femme Schmidt, Jonny Buckland und Guy Berryman (beide Coldplay) (Bild: Andre Schmidt) Zeigten sich zufrieden mit der Deutschlandtournee (vorn, von links): Robert Kerner, Joh Weisgerber, Johannes Werle (alle Femme Schmidt Band) und Deville Schober (Femme Schmidt Manager/Brainstorm Music Marketing) sowie (hinten, von links) Will Champion, Chris Martin (beide Coldplay), Femme Schmidt, Jonny Buckland und Guy Berryman (beide Coldplay) (Bild: Andre Schmidt)

Am 30. Juni 2017 spielten Coldplay in der Commerzbank-Arena Frankfurt das deutsche Abschlusskonzert der "Head Full Of Dreams"-Tournee. Die Sängerin Femme Schmidt begleitete die Band hierzulande bei einigen Konzerten.Auf Einladung der britischen Band spielte Femme Schmidt in den vergangenen Wochen als Vorband bei den Konzerten von Coldplay im Münchner Olympiastadion, der Red Bull Arena in Leipzig, der HDI Arena in Hannover sowie zuletzt bei den beiden Konzerten in der Frankfurter Commerz Bank Arena."In der langjährigen Arbeit mit Femme Schmidt durften wir gemeinsam schon einige große Momente erleben", erklärt Deville Schober , Geschäftsführer Brainstorm Music Marketing , der die Künstlerin als Manager vertritt: "Zum Beispiel bei der Arena-Tour mit Sir Elton John in Australien, der Deutschland-Tour mit Bryan Ferry und nun bei der Stadion-Tour mit Coldplay. Als Support-Act bei Coldplay aufzutreten ist eine sehr große Ehre für jeden Künstler, aber auch eine große Herausforderung. Femme Schmidt meistert solche Aufgaben mit Bravour."

Quelle: MusikWoche

