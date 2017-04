Feiyr übernimmt Vertrieb von International Deejay Gigolo Records

Großansicht Bei der Vertragsunterzeichnung (von links): Jakob Helminger (Label Management & Vertrieb Feiyr), Philipp Mühlbacher (Label Management & Vertrieb Feiyr), Armin Wirth (CEO Feiyr), DJ Hell, Jürgen Vonbank (Label Management & Vertrieb Feiyr) und Bernd Rösler (Label Management, Licensing & 3rd Party Feiyr) (Bild: Feiyr/Dance All Day)

Die erste gemeinsame Veröffentlichung des Labels International Deejay Gigolo Records und dem neuen Vertriebspartner Feiyr ist "Zukunftsmusik", das kommende Album von DJ Hell . Es kommt am 12. Mai 2017 in den Handel.Der in Traunstein ansässige Indievertrieb, ein Teil der Dance All Day Musicvertriebsgesellschaft , übernimmt künftig den digitalen und physischen Vertrieb aller Veröffentlichungen von International Deejay Gigolo Records, dem eigenen Label von Helmut Josef Geier alias DJ Hell."Dass DJ Hell und sein Label sich für eine langfristige Zusammenarbeit mit Feiyr entschlossen haben, spricht für das Vertrauen, das er in unser schlagkräftiges Team setzt", sagt Jürgen Vonbank, Label Manager Feiyr. Man freue sich nun auf "viele erfolgreiche, gemeinsame Veröffentlichungen".Die erste Single aus dem kommenden DJ-Hell-Album, "I Want U", ist bereits erschienen. Dafür haben unter anderem Marcel Dettmann, Terence Fixmer und The Hacker Remixe angefertigt. Als Gäste auf dem Longplayer sind zudem die Stereo MCs mit an Bord.

Quelle: MusikWoche

