Farid verzaubert Michow Concerts und Uwe Kanthak

Am Abend des 23. November 2017 fiel bei einer Secret Show vor Medienpartnern, Agenturen und Veranstaltern der Startschuss für die exklusive Zusammenarbeit von Uwe Kanthak und dem Magier Farid. Das Künstlermanagement Uwe Kanthak betreut den Illusionisten und "Vollblut-Entertainer" künftig im Bereich Künstlermanagement, Michow Concerts kümmert sich um das Livegeschäft.Von der ersten Minute an habe der Künstler, der "zu den populärsten Illusionisten Deutschlands" gehöre, die Gäste "mit "verblüffenden Illusionen und einer Show auf Weltklasseniveau" verzaubert, heißt es aus Hamburg. Im Alter von sechs Jahren zeigte der Großvater Farid erste Tricks, mit 15 stand der Künstler erstmals auf der Bühne und schaffte es 2009 bis ins Finale von "The Next Uri Geller".Ab dem 8. Januar soll der Magier bereits in einer eigenen TV-Show "Farid - Magic unplugged" auf Sky 1 zu sehen sein, und dabei prominente Unterstützung von unter anderem Helene Fischer, Yvonne Catterfeld, Cro, Chima, Tim Bendzko,, Dirk Nowitzki, Lukas Podolski, Kevin Kurányi oder Arthur Abraham erhalten.Für Ende Oktober 2018 kündigten die neuen Partner unter dem Motto "The Art Of True Illusion" bereits eine gemeinsame Tournee an. Der Startschuss soll am 27. Oktober in Zürich fallen, derzeit sind bis zum 1. Dezember 22 Stationen geplant. Im Künstlermanagement fingiert Friederike Hanewinkel als Ansprechpartner, in Livefragen Nic Körting.27.10.18 CH-Zürich28.10.18 Augsburg30.10.18 Stuttgart01.11.18 Münster02.11.18 Bremen03.11.18 Köln05.11.18 Leipzig06.11.18 Berlin07.11.18 Dresden09.11.18 Kiel10.11.18 Aurich11.11.18 Lingen12.11.18 Frankfurt / Neu Isenburg14.11.18 Zwickau15.11.18 Erfurt16.11.018 Kassel18.11.18 Lübeck25.11.18 Hannover26.11.18 Hagen27.11.18 Halle29.11.18 Essen01.12.18 Mannheim

