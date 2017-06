Falco-Musical zog mehr als 135.000 Besucher an

Mehr als 135.000 Zuschauer besuchten in diesem Jahr die Premierentournee von " Falco - Das Musical". Von 94 Shows in rund 50 Städten waren nach Angaben vom Ausrichter Concertbüro Oliver Forster (COFO) fast die Hälfte ausverkauft. Am 20. Januar feierte die Hommage an die österreichische Pop-Ikone Uraufführung in Kempten und am 11. Juni - nach mehreren Tour-Verlängerungen und Zusatzshows - fiel in Wien das letzte Mal der Vorhang."'Falco - Das Musical' ist der größte Erfolg unserer Unternehmensgeschichte", schwärmt COFO-Geschäftsführer Oliver Forster . "Musical-Biographien erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Das wussten wir unter anderem durch die Erfolge von 'Elvis - Das Musical', 'All You Need Is Love', 'Thank You For The Music' oder 'Simply The Best'. Dass aber gerade Falco in diesem Metier alle Rekorde brechen wird, hätten wir nicht zu träumen gewagt." Der Auftritt des Musical-Casts in der "Helene Fischer Show", "der ja unter Fans nicht unumstritten war", so Forster, habe "sicher zum Erfolg beigetragen. Aber letztlich waren es wohl einfach der richtige Zeitpunkt, die gute Umsetzung und ein klasse Team, die den Erfolg möglich gemacht haben."2018, zum 20. Todestag des Musikers, geht die Show des Produzenten und Tourneeveranstalters Oliver Forster erneut auf Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Premierendatum ist der 10. Februar 2018 in Landshut. Danach geht es erneut durch mindestens fünfzig verschiedene Städte. Tickets sind ab sofort erhältlich unter www.falcomusical.com.10.02.2018 Landshut / Sparkassen-Arena 20:00 Uhr11.02.2018 Regensburg / Audimax 19:00 Uhr13.02.2018 Mannheim / Rosengarten 20:00 Uhr14.02.2018 Freiburg / Konzerthaus 20:00 Uhr15.02.2018 CH-Basel / Musical-Theater 20:00 Uhr16.02.2018 Singen / Stadthalle 20:00 Uhr17.02.2018 CH-Zürich / MAAG Halle 20:00 Uhr19.02.2018 Stuttgart / Theaterhaus 20:00 Uhr20.02.2018 Füssen / Festspielhaus 20:00 Uhr21.02.2018 AT-Bregenz / Festspielhaus 20:00 Uhr22.02.2018 AT-Salzburg / Arena Piccola 20:00 Uhr23.02.2018 AT-St.Pölten / VAZ 20:00 Uhr24.02.2018 AT-Linz / Brucknerhaus 15:00 Uhr + 20:00 Uhr25.02.2018 AT-Wien / Stadthalle F 15:00 Uhr + 20:00 Uhr28.02.2018 AT-Graz / Stadthalle 20:00 Uhr01.03.2018 AT-Innsbruck / CMI Saal Tirol 20:00 Uhr17.03.2018 Niedernhausen / Rhein-Main-Theater 20:00 Uhr18.03.2018 Bielefeld / Stadthalle 19:00 Uhr20.03.2018 Frankfurt/M. / Alte Oper 20:00 Uhr21.03.2018 Erfurt / Messehalle 1 20:00 Uhr22.03.2018 Hameln / Rattenfänger-Halle 20:00 Uhr23.03.2018 Braunschweig / Stadthalle 20:00 Uhr24.03.2018 Leipzig / Arena 20:00 Uhr25.03.2018 Osnabrück / OsnabrückHalle 19:00 Uhr27.03.2018 Nürnberg / Meistersingerhalle 20:00 Uhr28.03.2018 Essen / Colosseum Theater 20:00 Uhr29.03.2018 Dortmund / Westfalenhalle 3 A 20:00 Uhr31.03.2018 Koblenz / Rhein-Mosel-Halle 20:00 Uhr01.04.2018 Karlsruhe / Konzerthaus 19:00 Uhr02.04.2018 Trier / Arena 20:00 Uhr03.04.2017 Saarbrücken / Saarlandhalle 20:00 Uhr04.04.2018 Aachen / Eurogress 20:00 Uhr05.04.2018 Köln / Lanxess Arena 20:00 Uhr06.04.2018 Bonn / Maritim 20:00 Uhr07.04.2018 Hannover / Theater am Aegi 20:00 Uhr08.04.2018 Kiel / Sparkassen - Arena 19:00 Uhr10.04.2018 DLübeck / Musik- und Kongresshalle 20:00 Uhr11.04.2018 - 15.04.2018 Berlin / Theater am Potsdamer Platz 20:00 Uhr (Sa. 15 + 20; So 14 + 19 Uhr)17.04.2018 Dresden / Messehalle 1 20:00 Uhr18. + 19.04.2018 Hamburg / Mehr! Theater 20:00 Uhr20.04.2018 Oldenburg / Weser-Ems-Halle 20:00 Uhr21.04.2018 Düsseldorf / Capitol Theater 20:00 Uhr22.04.2018 Ulm / CCU 19:00 Uhr24.04.2018 Aschaffenburg / Stadthalle 20:00 Uhr26.04.2018 Heilbronn / Harmonie 20:00 Uhr27.04.2018 Ingolstadt / Festsaal 20:00 Uhr28.04.2018 Altötting / Kultur + Kongress Forum 20:00 Uhr29.04.2018 Würzburg / CCW 19:00 Uhr01.05.2018 Chemnitz / Stadthalle 20:00 Uhr02.05.2018 Zwickau / Stadthalle 20:00 Uhr03.05.2018 Cottbus / Stadthalle 20:00 Uhr05.05.2018 Kassel / Stadthalle 20:00 Uhr06.05.2018 Rostock / StadtHalle 19:00 UhrWeitere Termine sind in Planung.

