Factory 92 wirbt weltweit für c/o pop

Großansicht Machen sich nun auch für c/o pop stark: Christian Holl Buhl (links) und Jan Clausen von Factory 92 (Bild: Factory 92) Machen sich nun auch für c/o pop stark: Christian Holl Buhl (links) und Jan Clausen von Factory 92 (Bild: Factory 92)

Die Hamburger Agentur Factory 92 betreut künftig die internationalen PR-Aktivitäten des Festivals und Branchentreffs c/o pop, der vom 16. bis 20. August 2017 wieder in Köln über die Bühne geht. "Es ist uns ein Vergnügen zu verkünden, dass wir nun anfangen, die internationalen Beziehungen der c/o pop zu unterstützen", teilen die beiden Factory-92-Chefs Jan Clausen und Christian Holl Buhl mit.Damit wächst das Portfolio der Agentur um ein weiteres Branchenevent. Factory 92 ist bereits langjähriger Kooperationspartner des dänischen The Spot Festivals in Aarhus und zeichnet auch für die deutsche PR-Arbeit von Festivals wie Roskilde, Sziget und Balaton Sound verantwortlich.

Quelle: MusikWoche

