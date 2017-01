Facebook wirbt YouTube-Managerin ab

Großansicht Facebook baut sein Musikteam aus: Die Dame aus dem Video auf den Onlineseiten von Facebook Deutschland hat mit der aktuellen Personalie aus den USA jedoch nichts zu tun (Bild: facebook.com/FacebookDeutschland, Screenshot) Facebook baut sein Musikteam aus: Die Dame aus dem Video auf den Onlineseiten von Facebook Deutschland hat mit der aktuellen Personalie aus den USA jedoch nichts zu tun (Bild: facebook.com/FacebookDeutschland, Screenshot)

Facebook will offenbar seine Aktivitäten im Musikbereich und die Nutzung von Musik in Videopostings auf der Plattform auf eine neue Ebene hieven. Dazu verpflichtete der Konzern nun eine Mitarbeiterin, die sich auf weltweiter Basis um die Bereiche Music Strategy und Business Development kümmern soll. Das zumindest gab Tamara Hrivnak in einem Posting auf ihrer eigenen Facebook-Seite bekannt.Tamara Hrivnak kommt von der Google-Tochter YouTube, wo sie seit 2011 tätig war und zuletzt den Posten eines Director Music Partnerships für YouTube und Google Play bekleidete und direkt an Robert Kyncl berichtete, den Chief Business Officer von YouTube. Zuvor stand die Anwältin aber auch schon in Diensten der Warner Music Group und deren Verlagsarm Warner/Chappell.

Quelle: MusikWoche

