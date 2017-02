Facebook verhandelt angeblich über Musiklizenzen

Die Betreiber von Facebook sollen derzeit mit Plattenfirmen und Musikverlagen sowie mit Verbänden der Musikwirtschaft über Lizenzdeals und Bedingungen für die Nutzung von Musik über das soziale Netzwerk verhandeln. Dabei soll es um Musik in Videos von Nutzern gehen, aber auch um offizielle Videoclips, wie "Bloomberg" jüngst berichtete. Allerdings handele es sich um "komplexe" Gespräche, so dass ein Abschluss noch Monate auf sich warten lassen könne.David Israelite, der als President die Geschicke des US-Verlegerverbands National Music Publishers Association (NMPA) leitet, zeigt sich dennoch im Gespräch mit "Bloomberg" voller Hoffnung, dass Facebook ein Lizenzpaket für jede Form von Musik auf der Plattform schnüren werde.Israelite lässt aber auch durchblicken, dass die Rechteinhaber notfalls auch zu rechtlichen Schritten bereit seien: "Facebook ist ein sehr wertvolles Unternehmen, das große Summen an Geld verdient, und dabei zumindest teils von der Musik auf der Plattform profitiert", sagte der NMPA-Chef. Deshalb freue man sich auf eine Geschäftsbeziehung zu dem Konzern, allerdings könne diese Situation auch schnell kippen.Erst kürzlich hatte Facebook mit Tamara Hrivnak eine Anwältin an Bord geholt , die in den Jahren zuvor bei Google den Posten eines Director Music Partnerships für YouTube und Google Play bekleidete und zuvor in Diensten der Warner Music Group und deren Verlagsarm Warner/Chappell stand. Zudem sollen Facebook-Gründer Mark Zuckerberg und seine Teams auch mit Medienunternehmen über Lizenzen für TV-Programme verhandeln Allein im vierten Quartal 2016 hatte Facebook einen Rekordumsatz von 8,8 Milliarden Dollar erwirtschaftet, 51 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Nettogewinn hatte sich auf 3,57 Milliarden Dollar im Vorjahresvergleich mehr als verdoppelt.

