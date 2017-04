EVVC beschließt Satzungsänderungen

Auf seiner diesjährigen Jahreshauptversammlung am 4. April 2017 im Congress Center Messe Frankfurt hat der Europäische Verband der Veranstaltungs-Centren (EVVC) nach eigenen Angaben "umfangreiche Satzungsänderungen beschlossen".Ab sofort ist es dem Präsidium möglich, einen Generalsekretär zu ernennen, "um eine weitere Professionalisierung der Geschäftsstelle zu ermöglichen". Dieser könne in Zukunft zudem mit Teilen der Geschäftsleitung betraut werden und soll den Verband zukünftig in verschiedensten Formen nach außen vertreten."Mit Blick auf die bevorstehenden Vorstandswahlen im kommenden Jahr wollen wir hier die richtigen Weichen stellen", sagte EVVC-Präsident Joachim König . "Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Vielzahl und Breite der vom Verband bearbeiteten Themen natürlich kontinuierlich zunimmt, aber dass kaum noch Kolleginnen und Kollegen in der Lage sind, das Amt des Präsidenten beziehungsweise Vizepräsidenten ehrenamtlich im bisher gewohnten Maße auszuüben. Die optimale Betreuung unserer Mitglieder, eventuell weitere Bemühungen um Internationalisierung sowie natürlich auch die Vertretung der Interessen der Veranstaltungsbranche auf dem politischen Parkett sind und bleiben wichtige Themen, die vollumfänglich und professionell betreut und nach vorne gebracht werden müssen."Noch im Laufe des Jahres 2017 soll die Position des Generalsekretärs oder der Generalsekretärin besetzt werden, "um den Übergang zum neu zu wählenden Vorstand gut vorzubereiten". Auf Vorschlag des Vorstandes werde sich die aktuelle Vizepräsidentin Ilona Jarabek im Jahr 2018 zur Wahl als Präsidentin stellen.Ein weiterer Beschluss der EVVC-Hauptversammlung besagt, die Partner des Verbandes mit einer eigenen Position in den Vorstand zu integrieren und ihnen ein Austausch-Forum in Form einer eigenen Partner-Arbeitsgruppe analog der bereits bestehenden Arbeitsgruppe I bis IV zu schaffen. Der Vorsitzende der neuen Arbeitsgruppe und sein Stellvertreter sollen demnach in den Vorstand des EVVC aufrücken.Damit trage der EVVC "der wachsenden Bedeutung der derzeit 66 Partnerbetriebe Rechnung, die zum einen durch ihre finanziellen, aber auch ihre inhaltlichen Beiträge einen wesentlichen Anteil an der Realisierung vieler EVVC-Projekte haben".Zudem wurde in Frankfurt erste Erhöhung der Mitgliedsbeiträge nach 14 Jahren als nötig anerkannt und mit wenigen Gegenstimmen gebilligt.Im Bericht des Präsidenten erläuterte Joachim König die Vielfalt der vom EVVC bedienten Themen und Projekte. Sowohl alleine wie auch im Zusammenwriken mit mit Partnerverbänden wie dem GCB German Convention Bureau sieht sich der Verband "gut aufgestellt für die Zukunft".Aktuell zählt der EVVC 750 Locations von 333 Mitgliedsbetrieben sowie 66 Partner aus angrenzenden Dienstleistungsindustrien. Im noch jungen Jahr 2017 habe man brereits zwei neue Mitglieder und zwei Partner hinzu gewonnen.Bei der Jahreshauptversammlung wurden auch die ehemaligen ehemalige Vorstandsmitglieder Dietmar Philipp und Günter Ihlenfeld zu Ehrenmitgliedern des EVVC ernannt. Dietmar Philipp war seit seit 1991 Leiter des Graf-Zeppelin-Hauses in Friedrichshafen und in dieser Funktion auch Mitglied des Marketing-Ausschusses des EVVC. Von 2000 bis 2006 war Philipp Vorstandsmitglied als Beisitzer Marketing. Ihlenfeld, bis 2016 Geschäftsführer des Congress Centrums Pforzheim, leitete als langjähriges Vorstandsmitglied von 1997 bis 2006 die Arbeitsgruppe II im EVVC.

